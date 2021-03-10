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【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議　網民：不會有公司願意等你一個月

理財智慧 20:27 2021/03/10

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「裸辭」在很多人眼中是個不理智的行為，但近日就有網民在討論區發文，指不辭職就搵工根本就不可行。網民提出兩大論點支持他的說法。

第一點：不會有一間公司願意等你一個月。網民補充道：「除非你是空降經理級那類職位（即是小弟現在正在做的一類）或者本身自己很厲害，否則大部分工沒有可能等你一個月才上班， 兩星期已經比到盡。」

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第二點：正在上班又如何抽空見工？網民稱雖然可以臨時請病假，但只是「一次起兩次止」。他又指一份工要面試兩次，而通常都不會只搵一份工，若病假請得多，「係人都知咩事」。就算是輪班工作，臨時調假見工一樣很難安排。網民強調：「所以辭職肯定是要裸辭，沒有辦法。」

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帖文一出引起不少網民反駁，「我得喎！不斷請假見工，上司奈何不了，他們做不到甚麼，反而不敢給說話我聽！有offer就即時辭職」、「只是相對面試機會少了，我2個月通知期，是會少很多面試機會，我男朋友通知3個月一樣等，我們都剛有offer」、「祼辭又大風險，咁咪那不就是一世不用搵新工。」

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責任編輯：黃苑筠

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