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【內險股】新華保險首兩個月原保險保費收入按年增11%　一文看清首2個月保費收入

股市 18:07 2021/03/15

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中國人保首兩個月人保財險原保險保費按年升7.6%。

內地保險公司近日陸續公布今年首2個月保費收入，本文將綜合多間內險公司的保費收入﹕

新華保險 （01336）

新華保險首兩個月累計原保險保費收入為440.9億元（人民幣，下同），按年升11.5%。

中國人壽 （02628）

中國人壽首兩月累計原保險保費收入為2540億元，按年升11.4%。

中國平安 （02318）

中國平安保險首兩個月壽險個人新業務收入為432.2億（人民幣，下同），按年升29.5%，總計壽險個人及團體業務新業務保費為477億元，按年升31.2%。

另外，今年首兩個月財產保險業務錄得428.3億元，按年跌10.1%。壽險及健康業務錄得1381.1億元，1417.1億，按年跌2.5%。

中國人保 （01339）

中國人民保險首兩個月人保財險原保險保費為807.38 億元（人民幣，下同），按年升7.6%；人保壽險原保險保費為422.19億元，按年微跌0.1%；人保健康原保險保費為131.03億元，按年大升90.1%。

中國太保 （02601）

中國太平洋人壽保險首兩個月累計原保險業務收入為721.98億元，按年升8.2%；中國太平洋財產保險收入則為267.63億元，按年升10.6%。

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編輯﹕賴奕羚

港股 保險公司 新華保險（01336） 中國人壽（02628） 中國平安（02318） 中國人民保險集團（01339） 中國太保（02601）

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