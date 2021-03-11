【美國經濟】1.9萬億紓困方案獲眾議院通過　周五送交拜登簽署

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【美股新股】估值逾600億美元 亞洲最大美股IPO 「南韓亞馬遜」周四上市
美國國會眾議院周三（10日）投票表決，以220票贊同比211票反對，正式通過總統拜登（Joe Biden）推動的1.9億美元的財政刺激方案，是美國歷史上第二大規模的紓困案，該計劃包括失業救濟金、直接紓困支票、疫苗基金、以及派向州和地方聯邦政府的救濟金。白宮隨後表示，拜登將會於本周五（12日）簽署該方案並正式立法，
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該法案包括以下內容：
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編輯：李勝男