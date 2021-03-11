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【美國經濟】1.9萬億紓困方案獲眾議院通過　周五送交拜登簽署

環球政經 20:58 2021/03/11

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美國國會眾議院周三（10日）投票表決，以220票贊同比211票反對，正式通過總統拜登（Joe Biden）推動的1.9億美元的財政刺激方案，是美國歷史上第二大規模的紓困案，該計劃包括失業救濟金、直接紓困支票、疫苗基金、以及派向州和地方聯邦政府的救濟金。白宮隨後表示，拜登將會於本周五（12日）簽署該方案並正式立法，

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【新冠疫情】默沙東助強生生產疫苗 美國5月底前或完成疫苗接種 拜登盼年內回復正常生活【下一頁

該法案包括以下內容：

  • 延長發放每周300美元額外失業補助至9月6日；
  • 向滿足條件的美國人一次性發放1,400美元；
  • 增加撫養兒童家庭稅務抵免額度一年，6歲以下兒童增至3,600美元，7至17歲兒童增至3,000美元；
  • 200萬美元用於新冠疫苗製造與分配；500萬美元用於病毒檢測及接觸者追蹤；
  • 250億美元用於租金和公用事業援助，約100億美元作為抵押貸款援助；
  • 向各州及地方政府援助350億美元；
  • 向餐館提供約300億美元援助。

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編輯：李勝男

失業 疫情 基金 美股 病毒檢測 白宮 美國國會 拜登

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