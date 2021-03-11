【美國經濟】1.9萬億紓困方案獲眾議院通過　周五送交拜登簽署

美國國會眾議院周三（10日）投票表決，以220票贊同比211票反對，正式通過總統拜登（Joe Biden）推動的1.9億美元的財政刺激方案，是美國歷史上第二大規模的紓困案，該計劃包括失業救濟金、直接紓困支票、疫苗基金、以及派向州和地方聯邦政府的救濟金。白宮隨後表示，拜登將會於本周五（12日）簽署該方案並正式立法，

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該法案包括以下內容：

延長發放每周300美元額外失業補助至9月6日；

向滿足條件的美國人一次性發放1,400美元；

增加撫養兒童家庭稅務抵免額度一年，6歲以下兒童增至3,600美元，7至17歲兒童增至3,000美元；

200萬美元用於新冠疫苗製造與分配；500萬美元用於病毒檢測及接觸者追蹤；

250億美元用於租金和公用事業援助，約100億美元作為抵押貸款援助；

向各州及地方政府援助350億美元；

向餐館提供約300億美元援助。

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編輯：李勝男