【每日焦點】蘋果有意在印度加大iPhone 12產能　傳三星擬在第2季提前發布Galaxy Watch 4

▲ 最近有消息指，Apple宣布有意將iPhone 12的7至10% 產能從中國轉移到印度。另外，三星（Samsung）有意要搶先蘋果（Apple）發布新一代Galaxy Watch 4智能手錶。

為減少過度依賴中國生產商，蘋果（Apple）正在加快印度製造步伐，部份iPhone 11和iPhone XR已經安排在印度生產。最近再有消息指，Apple宣布有意將iPhone 12的7至10% 產能從中國轉移到印度。而iPhone 12 mini亦可能會在印度生產，不過 Apple暫時還未作出最後定案。

【iPhone 12】撤離中國？蘋果或將一成iPhone 12生產工作轉移至印度

另外，據Twitter知名爆料人士Ice Universe透露，三星（Samsung）有意要搶先蘋果（Apple）發布新一代智能手錶，在本年第2季推出Galaxy Watch 4及Galaxy Watch Active 4 兩款產品。有消息指，三星擬提早推出Galaxy Watch 4的舉動，是與手錶即將搭載的新功能有關。據傳，該款產品或會提供血糖水平監測功能，三星希望可以搶先Apple Watch Series 7推出，藉此搶佔市場。

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責任編輯：李寶如