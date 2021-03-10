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【科網股】大和：投資者應開始吸納大型優質科網股 推薦4股

新經濟追蹤 19:08 2021/03/10

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大和表示，投資者應開始考慮吸納大型優質科網龍頭。

美國債息上升引發科網股大幅回調，大和資本稱，因板塊輪動至價值股及周期股，中國互聯網股經歷整個板塊的拋售，在目前波動市況下，大型優質科網股估值已相對吸引，投資者應開始考慮吸納。該行重申對騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、網易 （09999） 的正面看法。

大和表示，中國互聯網股在過去30天急劇回調10%至30%，雖然暫難把握調整的幅度，但該行確信買入名單中很多股份估值已變得更吸引，因此建議投資者開始考慮吸納這些股份。

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大和續稱，互聯網股份在2020年攀升50%至400%，但這些公司2021年至2023年業務增長有支持，最近的拋售料需時消化，惟投資者在目前的波動市況下應開始買入具強勁基本面、估值較合理的股份，而非高beta股。騰訊目前的市盈率較過去3年及5年平均市盈率高出0.5個標準差，同時京東、阿里巴巴較其長期市盈率低0.5至2個標準差，兩隻股份因監管風險被市場「過度懲罰」。

該行重申騰訊為板塊首選，認為2021年有多款重磅遊戲推出，為騰訊及網易的收入及盈利帶來上升空間，此外更多優質遊戲在海外市場推出將帶動中國遊戲股價值重估。阿里巴巴目前估值吸引，若最終監管調查結果較市場預期溫和，將成為利好，而京東則預計在2021年保持收入的強勁增長勢頭，京東物流上市也會釋放集團價值。

騰訊持股約100家上市公司　據報未實現收益逾9300億元【下一頁】

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編輯：陳健婷

港股 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700）

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