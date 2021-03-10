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【Apple Car】傳Apple Car將內置智能照明系統　改善車內照明不足問題

科技 19:20 2021/03/10

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最近蘋果（Apple）提出一項專利申請顯示，Apple Car將內置一種智能照明系統，以改善車廂內照明不足問題。

近年不少科企積極發展電動車市場，而蘋果（Apple）首款電動車Apple Car也一直備受外界關注。雖然蘋果一直對外保持神祕，但最近該公司提出一項專利申請顯示，Apple Car將內置一種智能照明系統，以改善車廂內照明不足問題。

＜＜【Apple Car】日產Nissan否認與蘋果傾談Apple Car研發計劃

＜＜【Apple Car】傳蘋果請保時捷高層　加入Apple Car車體設計團隊

據《9to5Mac》外媒消息指，蘋果近日提交一項新專利，Apple Car將結合傳感器及鏡頭技術，提供智能車廂照明系統。該系統不但可改善車廂內照明不足問題，而且能偵測後座乘客的需求，自動開啟或關閉車廂的照明燈，車主也可以利用Siri來控制照明功能。

此外，當Apple Car開啟自動駕駛模式時，若車輛慢慢接近目的地，智能照明系統會逐漸變亮，以提醒乘客即將到達目的地。實際上，近年蘋果申請不少汽車設計專利，例如自動調節車內溫度功能，可透過感測乘客體溫、外部陽光輻射等調整車內溫度，為乘客提供更舒適的車內環境。另外還有車窗變色系統，可根據車外亮度調整車窗玻璃的顏色，方便車主在夜間駕駛。

責任編輯：李寶如

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