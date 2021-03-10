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【快速充電】小米開發200W快充技術　傳今年內正式推出

科技 20:08 2021/03/10

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最近有消息傳出，小米正在開發一款配備200W快速充電旗艦手機，並會提供無線充電、逆向無線供電和5,000mAh電池，有望在今年下半年發表。

早前曾有報道指，首款200W快充系統旗艦機即將發布，消息傳出後，不少網民都猜測這款旗艦機是否來自小米。終於最近有消息傳出，小米正在開發一款配備200W快速充電旗艦手機，並會提供無線充電、逆向無線供電和5,000mAh電池，有望在今年下半年發表。

【小米新機】小米Mi 11登陸香港　售5,699港元

中國手機品牌近期積極研發快速充電技術，而小米對其快速充電技術亦已鑽研好一段時間。其去年上市的小米10 Ultra以120W有線快充，成為2020年充電速度最快的手機。然而，120W快充技術並非小米獨有，iQOO和vivo亦有提供，而OPPO更展示出125W的快充技術。

根據中國科技博客 @數碼閒聊站的微博帖文指，一款配備200W快速充電旗艦手機，暫定將於下半年登場，不過暫時未知是哪個型號的小米手機。

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外界對於手機型號的估計眾說紛紜，網站GizChina表示，當中所指的很大可能是配備屏下鏡頭功能的小米Mix 4，而另一網站GSMArena則認為，小米11 Ultra將會是首部配備200W快充技術的手機，惟這款手機據說會在今年上半年推出，跟@數碼閒聊站的說法略有不符。

責任編輯：施雯雯

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