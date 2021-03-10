  • 20°C
香港時間 : 2021310日 (三) 19:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

駐韓美軍軍費達成協議 南韓肯俾多近一成半

環球社會熱點 18:41 2021/03/10

分享：

南韓與美國已就駐韓美軍軍費達成協議，南韓負擔的駐韓美軍軍費增幅近一成半。

南韓外交部宣布，南韓與美國已就駐韓美軍軍費達成協議。南韓願意負擔超過1.18萬億南韓圜（約80.52億港元）的駐韓美軍軍費，較去年增加13.9%。據悉，美國國務卿布林肯有機會於本月中到訪南韓，兩國屆時可能簽署協議草案。

拜登成功爭取南韓多付軍費 惟拒透露增幅 【下一頁】

韓聯社周三（10日）引述南韓外交部指，兩國由上周五（5日）至周日（7日）就駐韓美軍軍費進行談判，最終正式達成協議。新一份協議的有效期限為2020年至2025年。

南韓今年負擔超過1.18萬億南韓圜（約80.52億港元）的駐韓美軍軍費，較去年的1.03萬億南韓圜（約70.68億港元）增加13.9%。據悉，上述增幅包括去年南韓國防費增加7.4%，及南韓籍駐韓美軍員工勞務費用增加6.5%，合共增幅達13.9%。

南韓接下來4年所負擔軍費，都會因應前一年的國防預算增幅調整。南韓今年的國防預算增幅為5.4%，因此南韓明年所負擔軍費料會超過1.24萬億南韓圜（約84.84億港元）。

南韓的國防預算每年平均增幅為6.1%，按上述增幅計，南韓於2025年所負擔軍費將為接近1.5萬億南韓圜（約102億港元）。

駐韓美軍去年4月以協議未達成為由，拒絕向超過4,000名南韓籍員工出糧。因此兩國於是次協議中明文規定，駐韓美軍於協議屆滿後須支付與前一年相同的費用，以免出現拖欠薪金的情況。

韓聯社指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與防長奧斯汀（Lloyd Austin），或於下周三（17日）至下周四（18日）訪韓，兩國可能會於下周簽署協議草案。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

拜登無記性 叫美國防長做「管呢個機構嘅人」
2021/03/09
拜登無記性 叫美國防長做「管呢個機構嘅人」
拜登成功爭取南韓多付軍費 惟拒透露增幅
2021/03/08
拜登成功爭取南韓多付軍費 惟拒透露增幅
處理新冠肺炎疫情 英斥資900萬英鎊建戰情室
2021/03/08
處理新冠肺炎疫情 英斥資900萬英鎊建戰情室
國會暴亂被捕侵粉感受傷「特朗普無幫我」
2021/03/05
國會暴亂被捕侵粉感受傷「特朗普無幫我」
【國會暴動】國防部等足3小時才批出兵平亂 3日前削指揮官調兵權
2021/03/04
【國會暴動】國防部等足3小時才批出兵平亂 3日前削指揮官調兵權
國防 地緣政治 拜登 南韓 美國 美軍

上一篇文章

拜登愛犬咬傷保安 遭趕離白宮返特州

下一篇文章

哈里梅根個仔點解唔係王子？查理斯未登基
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】南韓增至15死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗】南韓增至15死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
【英國王室】名嘴嘲梅根值奧斯卡獎 英媒逐點反駁梅根指控
【英國王室】名嘴嘲梅根值奧斯卡獎 英媒逐點反駁梅根指控
梅根揭兒子為何無王子頭銜 王室憂膚色太深（附圖輯）
梅根揭兒子為何無王子頭銜 王室憂膚色太深（附圖輯）
已打新冠疫苗 加拿大護老院12人仍確診
已打新冠疫苗 加拿大護老院12人仍確診
哈利梅根訪問震撼蔓延 澳洲可能脫離英聯邦
哈利梅根訪問震撼蔓延 澳洲可能脫離英聯邦
新型冠狀肺炎全球疫情（03月10日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月10日 時間19:00）