駐韓美軍軍費達成協議 南韓肯俾多近一成半

▲ 南韓與美國已就駐韓美軍軍費達成協議，南韓負擔的駐韓美軍軍費增幅近一成半。

南韓外交部宣布，南韓與美國已就駐韓美軍軍費達成協議。南韓願意負擔超過1.18萬億南韓圜（約80.52億港元）的駐韓美軍軍費，較去年增加13.9%。據悉，美國國務卿布林肯有機會於本月中到訪南韓，兩國屆時可能簽署協議草案。

拜登成功爭取南韓多付軍費 惟拒透露增幅 【下一頁】

韓聯社周三（10日）引述南韓外交部指，兩國由上周五（5日）至周日（7日）就駐韓美軍軍費進行談判，最終正式達成協議。新一份協議的有效期限為2020年至2025年。

南韓今年負擔超過1.18萬億南韓圜（約80.52億港元）的駐韓美軍軍費，較去年的1.03萬億南韓圜（約70.68億港元）增加13.9%。據悉，上述增幅包括去年南韓國防費增加7.4%，及南韓籍駐韓美軍員工勞務費用增加6.5%，合共增幅達13.9%。

南韓接下來4年所負擔軍費，都會因應前一年的國防預算增幅調整。南韓今年的國防預算增幅為5.4%，因此南韓明年所負擔軍費料會超過1.24萬億南韓圜（約84.84億港元）。

南韓的國防預算每年平均增幅為6.1%，按上述增幅計，南韓於2025年所負擔軍費將為接近1.5萬億南韓圜（約102億港元）。

駐韓美軍去年4月以協議未達成為由，拒絕向超過4,000名南韓籍員工出糧。因此兩國於是次協議中明文規定，駐韓美軍於協議屆滿後須支付與前一年相同的費用，以免出現拖欠薪金的情況。

韓聯社指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與防長奧斯汀（Lloyd Austin），或於下周三（17日）至下周四（18日）訪韓，兩國可能會於下周簽署協議草案。

責任編輯：鄭錦玲