【櫻淘魔法棒@iM網欄】回南天 應付潮濕天氣小幫手

2021.03.10 應付潮濕回南天氣的好幫手

最近天氣陰沉沉，人顯得特別攰，中醫說濕氣會影響健康，濕氣重，身體會很黏膩難受，而55%~60%的濕度是人體感到最舒適的狀態。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

潮濕回南天令人困擾的當然是衣服難乾，趁住3月5-8日淘寶減價，我們就拍了這個 美的烘乾機，這個原理跟小型衣櫃相似。

衣櫃內籠是雙層衣架，整體機身71.5*40*152cm，承重10-15KG不易變形，不锈鋼加粗鋼管，可以因應衣物的長短而隨意拆卸，430L 超大容量。

67度高溫殺菌，快速乾衣，衣物乾爽無異味，1200W 大功率，360度對流恒溫，烘衣不傷衣，側面出風，熱風能在空間內循環，平均分佈，避免自然晾曬導致的衣物乾硬。



操作簡單，有30分鐘至180分鐘定時，由絲巾至羽絨服都適合。主機有防水防火功能，衣物滴水也不用怕。

免螺絲設計，安裝容易；用料是PA66尼龍加纖材料能耐熱150度，另有國家權威認証，消毒除菌效率超過99%的測試報告。

價錢: 3月8日到手價 人民幣199。

用家評論:

還不錯，比好多年前的的呎吋小點，但是質量比以前好，框架扎實了，吹風機聲音比以前的款靜音很多了。

貨物簡易便捷，安裝也輕鬆，試了電熱熱風還可以。

發貨快，安裝簡單，收到當晚就用了，上海這季節一下雨就是很多天，有了這種乾衣機就方便多了，價廉物美，推薦！

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

如果嫌這款衣櫃式烘乾機佔地方，一次性除濕劑吸濕後掉了不環保，可以試用這款德爾瑪迷你循環除濕器，原理就跟我們用開的傳統吸濕盒，但最吸引我的地方是可循環使用，採用無耗材的二氧化硅濕顆粒進行吸濕，吸濕達到飽和程度後，只需通過加熱烘乾除濕粒就可恢復吸濕能力，反覆使用，既環保及節能，機仔細細，可以放在衣櫃及鞋櫃內。

這部除濕器採用圓柱型，機身360度佈滿除濕孔，增大吸濕面積，設計是環繞式385cm2，吸濕大一倍，比傳統除濕盒只有單面吸濕的150 cm2大一倍。

採用高分子物理吸濕魔力吸水珠作為乾燥劑，表面的微孔對水份子具有良好的親和力，當空氣環境的濕氣過重時，吸水珠會黏附在空氣多餘的水氣。

操作簡單，350g大容量除濕粒子，只需加熱烘乾12至15小時，吸濕可持續兩至三星期。

當魔力吸水珠遇濕會自動變色，由原來的橙黃色的珠吸水後會逐漸變成墨綠色，通過魔力吸水珠變成顯示窗能夠清晰看到乾濕狀態，直至魔力吸水珠變成墨綠色，就需要加熱烘乾。加熱烘乾時機身需要竪立，不能平放。

魔力吸水珠粒經反應合成，過濾，蒸發濃縮，乾燥等工藝製造而成，無毒無味，無接觸腐蝕性，化學穩定性良好，可用於無紡織品，貴重儀器，食品藥物等除濕。魔力吸水珠已通過雙重檢測，均符合歐盟標準，獲得RoHS 環保認証。

兩片陶瓷PTC 發熱體，均勻烘乾快效還原除濕劑，導熱性能好，均勻發熱，可瞬速帶走濕氣，提高二氧化硅顆粒的乾燥還原效率。工作過程無明火，無異味，安全可靠，適用於居家，辦公等各種場景使用。

一次性除濕盒吸濕後存留積水，出現反滲情況，造成形成二次濕氣，而這部機仔就不會有反滲和積水，24小時物理除濕。要注意的是產品不可在通電烘乾下進行吸濕。

價錢: 人民幣79