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拜登愛犬咬傷保安 遭趕離白宮返特州

環球社會熱點 18:49 2021/03/10

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美國總統拜登於1月底入主白宮後，其飼養的兩隻德國邊境牧羊犬亦順理成章進駐。但據悉不足兩個月，其中一隻狗Major已不小心咬傷白宮保安，最終拜登兩隻愛犬被送返至家鄉特拉華州，無法在白宮內陪同拜登。

拜登無記性 叫美國防長做「管呢個機構嘅人」 【下一頁】

拜登（Joe Biden）於2008年當選副總統後，其妻子吉爾（Jill Biden）送了另一1隻德國邊境牧羊犬Champ給他當禮物。其後拜登於2018年底在特拉華州領養了Major，兩隻愛犬亦順理成章陪伴他進駐白宮。據消息人士透露，現年3歲的Major性格好動，過往亦出現煩躁不安的過激行為，包括向工作人員及白宮保安吠叫，跳躍及向前衝等。至於現年13歲的Champ由於年齡老邁，性格亦相對平和。

消息人士續指，Major咬傷了白宮保安，雖然尚未清楚傷者具體情況，但事件已嚴重到要把兩隻狗隻送返拜登家鄉特拉華州威爾明頓（Wilmington）。

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拜登任內首次印太四方對話 商討新冠肺炎威脅等議題 【下一頁】

事實上，這次已不是Major第一次闖禍導致他人受傷。Major與去年11月與拜登玩耍時因過分投入，使拜登摔倒而導致腳踝骨裂。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）於周二確認，拜登愛犬Major於白宮內咬傷人，但未有透露傷者名字。普薩基指，兩隻狗於上周已送返特拉華州由拜登家人負責照顧，暫時未知何時會再回白宮居住。

責任編輯：郭麗明

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