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【職場熱話】老闆一句話 職場新鮮人以為有機會發圍　同事苦惱應否提佢認清現實

理財智慧 18:52 2021/03/10

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職場新鮮人向向都會懷著滿腔熱枕，希望能在職場幹一番大事。但有時候職場上充滿善意謊言，入世未深的新人可能會信以為真。有網民在討論區發帖，稱最近公司來了一位新人，老闆留意到新同事第一次參與項目，遂關心一下他做得慣唔慣，有沒有甚麼問題之類，最後拍了兩下新同事肩膊道：「睇好你啦！」之後新同事「就像打了針似的，成個人痴咗線。」

【職場面試】真偽人才好易分？ 教你辨識吹噓、說謊者 連Elon Musk都用這一招 【下一頁

點擊看新同事發生甚麼事：

    點擊圖片放大
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事主稱新同事入職不久，所以不知應否向他道出真相：「我都了解他對「返工」還有期望是好事，但是都要認清現實，到底我提不提他好？提他好像又打爆了他的希望…」

【公司心戰室@iM網欄】給職場新手的三個忠告  【下一頁

帖文引來不少網民回覆，不少網民指這是新人必經階段，笑言新同事「可愛」，「這句說話，跟「下次飲茶」意思一樣。你個新同事真是好可愛」、「每個新人階段」「好快熄，當他發現老闆其實不知他叫甚麼名字的話」。亦有網民應為新人有衝勁是好事，事主不應打擊新人「有熱誠是好事，你又無必要主動打沉他，反而他會覺得你係是壞人。」、「其實不用提醒他，讓他自己慢慢經歷一些，才會懂得社會的生活是怎麽樣的」、「可能真是傻的才能上位呢，分分鐘他做埋你上司。」

 

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責任編輯：黃苑筠

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