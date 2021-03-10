  • 20°C
香港時間 : 2021310日 (三) 19:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Sanrio X八達通】3款全新 Sanrio 3D八達通配飾登場　3月11日起於八達通App發售（多圖）

商業 19:11 2021/03/10

分享：

八達通推出3款全新成人版「Sanrio Characters 3D八達通配飾」。

八達通推出3款全新成人版「Sanrio Characters 3D八達通配飾」，包括 AP鴨、 Keroppi及 XO，將會由明日起在八達通App內發售。

【消費優惠】百佳Oishī Su-pa-分店舉辦「玩轉嘉年華」　40品牌設遊戲攤位及送禮物（多圖）

三款全新成人版「Sanrio Characters 3D八達通配飾」由3個深受大眾歡迎的Sanrio 明星擔當，包括Ahiru No Pekkle（AP鴨）、 Kerokerokeoppi （Keroppi）和Bad Badtz-Maru (XO)，相信又會引起一輪搶購熱潮。三款全新成人版3D八達通配飾均配上金屬鍊，方便扣在袋上作掛飾。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

全新的成人版「Sanrio Characters 3D八達通配飾」售價為188元，不設按金及儲值額。產品將於3月11日上午10時至3月16日下午5時期間，於八達通App優先供八達通銀包客戶預訂，兼享免郵費優惠。由3月30日開始，「Sanrio Characters 3D八達通配飾」將會由香港郵政陸續派遞。其後3月24日上午7時起，該3款八達通配飾亦會於全線7-Eleven便利店公開發售。

「Sanrio Characters 3D八達通配飾」與其他八達通產品一樣，可用於乘搭公共交通或於零售點消費購物。用戶亦可利用備有NFC技術的流動裝置，透過八達通App查閱最近的40次交易紀錄及進行網上付款。

【留港賞櫻】MOKO化身日本賞櫻景點？　設全港首間「迪士尼櫻花季期間限定店」（多圖）

【Podcast】JOOX Podcast最高峰週逾20萬聽眾　再推第2季內容

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【留港賞櫻】MOKO化身日本賞櫻景點？　設全港首間「迪士尼櫻花季期間限定店」（多圖）
今日
【留港賞櫻】MOKO化身日本賞櫻景點？　設全港首間「迪士尼櫻花季期間限定店」（多圖）
【Podcast】JOOX Podcast最高峰週逾20萬聽眾　再推第2季內容
今日
【Podcast】JOOX Podcast最高峰週逾20萬聽眾　再推第2季內容
【白色情人節】節日慎防網絡安全　白色情人節詐騙3招
今日
【白色情人節】節日慎防網絡安全　白色情人節詐騙3招
【消費優惠】百佳Oishī Su-pa-分店舉辦「玩轉嘉年華」　40品牌設遊戲攤位及送禮物（多圖）
今日
【消費優惠】百佳Oishī Su-pa-分店舉辦「玩轉嘉年華」　40品牌設遊戲攤位及送禮物（多圖）
流動裝置 零售 Sanrio 香港 便利店 7－Eleven 八達通 NFC

下一篇文章

【消費優惠】百佳Oishī Su-pa-分店舉辦「玩轉嘉年華」　40品牌設遊戲攤位及送禮物（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】7-Eleven夥戶戶送　購物滿150元全單5折
【消費優惠】7-Eleven夥戶戶送　購物滿150元全單5折
【UA結業】UA結業成警號？　香港戲院商會：無支援憂現結業潮
【UA結業】UA結業成警號？　香港戲院商會：無支援憂現結業潮
【K11 MUSEA 重開】K11 MUSEA送1,650元電子禮券　餐飲低至25折、半價買雪花秀
【K11 MUSEA 重開】K11 MUSEA送1,650元電子禮券　餐飲低至25折、半價買雪花秀
【港區國安法】金融時報：日本最大網上券商思佰益擬撤出香港　與國安法、初選47人案有關？
【港區國安法】金融時報：日本最大網上券商思佰益擬撤出香港　與國安法、初選47人案有關？
【環保消費】全線屈臣氏夥P&G回收空樽　儲印花換現金券　目標首年回收量達11萬
【環保消費】全線屈臣氏夥P&G回收空樽　儲印花換現金券　目標首年回收量達11萬
GU開發女性科技市場　推具吸水功能內褲及夜用女性內衣 （多圖）
GU開發女性科技市場　推具吸水功能內褲及夜用女性內衣 （多圖）