【Sanrio X八達通】3款全新 Sanrio 3D八達通配飾登場　3月11日起於八達通App發售（多圖）

▲ 八達通推出3款全新成人版「Sanrio Characters 3D八達通配飾」。

八達通推出3款全新成人版「Sanrio Characters 3D八達通配飾」，包括 AP鴨、 Keroppi及 XO，將會由明日起在八達通App內發售。

【消費優惠】百佳Oishī Su-pa-分店舉辦「玩轉嘉年華」 40品牌設遊戲攤位及送禮物（多圖）

三款全新成人版「Sanrio Characters 3D八達通配飾」由3個深受大眾歡迎的Sanrio 明星擔當，包括Ahiru No Pekkle（AP鴨）、 Kerokerokeoppi （Keroppi）和Bad Badtz-Maru (XO)，相信又會引起一輪搶購熱潮。三款全新成人版3D八達通配飾均配上金屬鍊，方便扣在袋上作掛飾。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

全新的成人版「Sanrio Characters 3D八達通配飾」售價為188元，不設按金及儲值額。產品將於3月11日上午10時至3月16日下午5時期間，於八達通App優先供八達通銀包客戶預訂，兼享免郵費優惠。由3月30日開始，「Sanrio Characters 3D八達通配飾」將會由香港郵政陸續派遞。其後3月24日上午7時起，該3款八達通配飾亦會於全線7-Eleven便利店公開發售。

「Sanrio Characters 3D八達通配飾」與其他八達通產品一樣，可用於乘搭公共交通或於零售點消費購物。用戶亦可利用備有NFC技術的流動裝置，透過八達通App查閱最近的40次交易紀錄及進行網上付款。

【留港賞櫻】MOKO化身日本賞櫻景點？ 設全港首間「迪士尼櫻花季期間限定店」（多圖）

【Podcast】JOOX Podcast最高峰週逾20萬聽眾 再推第2季內容

責任編輯：葉泳珊