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【無牆醫院@iM網欄】輕易「環遊世界」 奇樂無窮護養院

名人薈萃 10:17 2021/03/11

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居於護養院的長者由於身體狀況及機能相對較弱，難以經常進出院舍參加活動，故護養院生活總給人沉悶及刻板的印象，普遍認為長者一整天被困在院舍，足不出戶，與世隔絕。而在復康治療訓練上，因為院友的體能及院舍環境上的限制，其治療成效未必理想，同時亦影響院友的身心靈健康。

雅麗氏何妙齡那打素護養院一直秉持「矜憫為懷、全人關顧」的服務精神，為了讓院友在護養院內活得充實及愉快，本院近年添置不少創新的復康科技器材，期望透過結合復康運動，能更有效地提高訓練效率之餘，亦能為院友的生活增添趣味。

以往院友們於治療室進行單車運動時，通常只是坐在椅子上，腳踏復康單車，過程比較單調，室內環境也缺乏可刺激他們投入運動的原素。為了激發院友的運動興趣，那打素護養院購入一套智能模擬系統。該系統內置多達500條全球各地的單車路線，院友可直接在電視螢幕上漫遊不同景點，近至香港的吐露港，遠至意大利的威尼斯，他們皆可輕輕鬆鬆到達。而且在漫遊的路程中，院友還可以選擇在分岔路口的左右轉向，使單車運動變得充滿趣味及互動性。院友即使生活在院舍，現在也可輕易地「環遊世界」！

除了踏單車，常於戶外進行的園藝治療也因着科技進步而可移師於室內，讓院友足不出戶就可享受園藝樂趣。那打素護養院於各樓層增設「智能水耕機」，採用水耕栽培技術，以水及營養液提供植物成長所需的營養，加上智能種植燈配合植物各個生長階段自行調節燈光光譜及強度，從而加速植物成長。現時，院友們在自己居住的樓層就可看到植物的生長情況，並能定時親手收割農作物，享用自己努力的成果。

隨着近年樂齡科技和網絡技術的高速發展，長者的醫療照顧技術也提升水平並得以普及化。新一代長者的教育程度及學習能力相對以往較高，他們易於掌握及應用新型智能科技產品。我們期待大家對院舍生活改觀，不再認為院舍是沉悶及封閉的地方，而是院舍生活也可以多姿多彩、奇樂無窮！

長者踏着復康單車「環遊世界」

院友親手採摘由「智能水耕機」種植的車厘茄

看見自己栽種的植物健康成長，院友感到十分喜悅

 

作者_雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會簡介：

為實現「無牆醫院」精神，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會主動走出醫院，進入社區為大家提供最專業、最準確的健康護理及復康資訊。

機構網站：https://www.nethersole.org.hk/

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撰文 : 雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會

欄名 : 無牆醫院

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