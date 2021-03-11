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【賞櫻商機】唔駛飛都有櫻花睇？　本地多間酒店鄰近賞櫻熱點

商業 10:00 2021/03/11

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每年適逢櫻花季節都吸引不少人飛到日韓台等地賞櫻，可惜疫情之下很多旅遊計劃都暫時被擱置。但原來留在香港都有不少隱世賞櫻好地方，Hotels.com就精選多間本地賞櫻熱點酒店及附近賞櫻熱點，讓大家Staycation之外，還有更特別的賞花方法等大家投入櫻花世界。

【逆市開店】台灣60年老字號小食店　「老阿伯胖魷焿」登陸九龍城

1)香港九龍東皇冠假日酒店 – 九龍
位處將軍澳的香港九龍皇冠假日酒店，鄰近香港單車館公園，而園裹的中央草坪附近種植了多棵櫻花樹，三月上旬開始便會盛開。而單車公園內的大草坪，更是不少遊人的賞櫻熱點。酒店每晚價格由$570起。

香港九龍東皇冠假日酒店(九龍)每晚價格由$570起。

2)香港維港凱悅尚萃酒店 – 香港
港島區的鰂魚涌公園種植了多棵日本富士櫻，每逢三至四月便會盛放。而賞櫻後，可以入住位於北角的香港維港凱悅尚萃酒店，酒店每晚價格由$600起。

香港維港凱悅尚萃酒店（香港）每晚價格由$ 600起。

3)荃灣西如心酒店
荃灣大帽山扶輪公園小食亭附近的賞櫻熱點，有來自台灣山區的緋寒櫻。賞櫻之後可以去荃灣西如心酒店的Café Circles 享用下午茶，同時飽覽荃灣及藍巴勒海峽的海景。酒店每晚價格由$410起。

荃灣西如心酒店每晚價格由$410起。

4)香港逸東酒店 - 九龍
在香港逸東酒店裹的普慶餐廳(The Astor) 最近推出了「賞花嚐花」周末下午茶自助餐，有超過40款的美食和甜品用上不同種類的食用花入饌炮製，而其中更有以櫻花為食材的美食讓大家親身「嚐」櫻。酒店每晚價格由$420起。

香港逸東酒店(九龍)每晚價格由$ 420起。

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責任編輯：蘇穎琪

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