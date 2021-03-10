【大行報告】呢隻航運股今年升35％ 滙豐研究仍看好受惠復甦　上調目標價8％ 潛在升幅逾2成

滙豐研究發表報告，指海豐國際（01308）運量於去年第四季持續復甦，料今年可持續此趨勢，把其目標價由26元上調8%至28元，重申「買入」評級。

海豐周三（10日）收報22.7元，升3%，成交額1.8億元，距目標價潛在升幅23%。海豐今年股價走勢凌厲，由去年底16.74元起步，至今已升35%，大幅跑贏大市。

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滙豐研究指出，海豐去年下半年及全年盈利創新高，運量於第四季持續復甦，均價同時也見提升，因新船供應較少，預計今年可延續復勢趨勢。據集團管理層透露，因去年低基數，以及中國廠房於農歷年期間仍然工作。雖然競爭對手正逐步復工，運輸能力已經高於疫情前水平，不過因需求強勁，足以吸納額外運力。

報告亦把海豐今、明年盈利預測上調9%及15%。首季至今，費率持續上升，海豐有信心將增加的成本轉嫁客戶。而公司今年僅接收一艘新船，未來若有需要，將透過租船或購入二手船隻等方式增加，而明年也會有新船付運。

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記者：李兆明