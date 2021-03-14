【心中有富@iM網欄】恆毅力是成功的基石 高盛總裁由清潔工助理做起

相信職場打工仔心底裡都有一個問題：「我如何才能夠得到上司的賞識，從而飛黃騰達呢？」如真夠膽問，上司也未必能答得準；因為一個人是否能成功受到很多因素影響，例如：個人能力和運氣等，可以說是「天時、地利、人和」的結合。但有一點，卻是必可少的，就是恆毅力。這是成功的基石。

以下是一個十分勵志的故事，故事的主人翁名叫西德尼．溫伯格(Sidney Weinberg) ，他是著名投資銀行高盛的前掌舵人，有「華爾街先生」封號，他也是高盛其中一位在位最長時間的掌舵人，足見他的地位超然。溫伯格進入金融市場的求職之路也不是一帆風順，話說當初他到華爾街求職時，他選中一座集中了頂級金融機構的高樓大廈，這座高樓大廈高23層，溫伯格決定由最頂一層開始，每層詢問所在的機構是否需要聘請員工。他每到達一層時，都會禮貌地詢問：「請問你們需要請人嗎？」他由早上八時一直在這大樓逐層詢問，直至下午六點，他來到了三樓，但是依然沒有找到相關的工作，而三樓正是高盛辦公室的樓層，他同樣禮貌詢問接待員：「請問你們需要請人嗎？」這位高盛員工跟溫伯格說：「對不起，我們今天已下班，你明天再來吧。」

也許這位高盛員工只是敷衍溫伯格，但溫伯格卻認真看待，他翌日早上八點就回到高盛辦工室，詢問接待處員工說：「請問這裏需要請人嗎？」這位接待員看見溫伯格如此堅持，就決定想一個方法讓溫伯格知難而退，於是就招來了寫字樓的清潔工，說：「你需要一個助手嗎？」清潔工當然希望有人協助，於是這位接待員就為溫伯格開出了一個條件：「你願意以每周$5美金成為清潔工的助手嗎？」這位接待員也許低估了溫伯格求職的決心，溫伯格沒有考慮便接受了這工作。在工作中， 溫伯格並沒有看輕清潔的工作，反而用心做好每一天的工作。在一次偶然的機會，溫伯格遇到了高盛合夥人保羅·薩克斯的兒子，兩人談得十分投契，溫伯格利的真誠打動了薩克斯，收他為學生，最終，他不負期望，成為了高盛多年的掌舵人。溫伯格的成功並不光是幸運，而是源自於他的堅持和積極性，首先他不怕被拒絕地詢問不同的企業是否有職位空缺，當他發現有機會時，儘管這只是一份清潔工作，他也用心做好，這種工作和面對人生的態度，可說是「行步見步」的用心、活好當下的堅持。

面對當下的時局，我們也許內心不安，心生憂累；我們的確無力改變大環境，但我們可以改變的是變對處境的態度。活好當下，心境清明，行步見步，是會行出個屬於自己的人生的：只要我們願意和處境不斷對話，找出在不同處境中屬於自己的意義，然後用心做好每一件事，即使至終不「成功」，還是「雖敗猶榮」。

「真正令人尊敬的人，既不是那些將人批評得頭頭是道的人，也不是那些給強人指正錯誤、指點別人哪裡可以做得更好的人；榮耀屬於那些真正置身於競技場的人；那些臉上沾滿灰塵、汗水和鮮血的人；那些勇於拼摶的人、那些曾經犯下錯誤，並一再失敗的人；那些滿懷激情，埋頭付出、將生命奉獻給崇高事業的人。在理想情況下，他們最終將為自己取得偉大的成就而感到自豪。如果不幸失敗，他們也會雖敗猶榮。」（羅斯福總統）

作者_司徒永富簡介： 走過高山低谷，總結一句：我們不需要每事問意義，只管回答每個處境向我們的詢問，盡力活好當下。長知識固然重要，長智慧更重要。尤其喜歡從故事喻道中得著智慧，隨心分享。

更多心中有富@司徒永富的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！