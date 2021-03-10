【蘭襟集@iM網欄】赢在起跑線 富二代生活是否真的如此美好?



我的一位朋友，父輩經商，家境富裕。她的家族擁有跑車、洋房，古董，紅酒，華衣和名錶。

「我是second gen。」她時常把這句說話掛在嘴邊。Second gen 的全寫是second generation ，意思是富二代。

我這位友人大概就是別人眼中的赢在起跑線的人。她不用上班；每天起床唯一要想的是到那裏玩樂。她常言道：「我只允許最上等的衣料觸碰我的身體（nothing touches my skin except pure silk)。」在她偌大的衣櫥裡有不計其數的愛瑪仕手袋。前陣子，適逢她大婚，她的婚紗照是由四位來自世界不同國家的攝影大師拍的。她的婚禮一共換了20套衣服，每一套禮服都是高級訂製服（haute couture)。

她的生活是否真的如此美好?

以我這位朋友為例，她的家族是奉行共產制的。家族擁有的資產不屬於她。名車是屬於家族的，如果她想使用，就要和家族的人輪流使用。她的家族也會為一族子侄設立信託基金。家族成員每月可以在信託基金裡領取生活費。別看她貌似富有，她平時是非常節儉;聽說她每月只能領取三萬元的生活費。

富二代之間也會相互競爭的，爭鬥的名目是誰較富有; 最富有的是為最高等級，最為人尊崇。

我的朋友另一個特性是好大喜功，但可惜她眼高手低。由於圍繞著她的人都是富有及位高權重的人士; 所以她不甘心由低做起。在她的心裡，只有當大老闆才配得上她。但要知道，萬丈高樓從地起，回想當年的富一代，即開創者皆是由低做起，經歷艱辛的。營運一門生意是很複雜的事的; 正所謂力不到不為財; 由於我這位朋友的生活方式和普羅大眾甚為不同；所以她的想法與現實脫節；有一點離地。若她做老闆她的生意大抵不能夠隨著瞬息萬變的市場而改變; 不能因時制宜。

富一代通常都是艱辛創業的人，由於自己經歷過艱辛；出於補償心態他們捨不得讓兒女辛苦;造成富二代都喜歡享受。到第三代，家族的錢都花得七七八八了;所以富不過三代是不無道理的。

有錢誰不懂得花呢?若我有一大筆錢，我絕不會給我的子侄。無疑，長進發奮圖強的富二代也是有的，有一些也非常優秀的，但長進的畢竟是少數。

錢是萬惡之源;如果人可以不勞而獲，他的惰性便會浮現，他便再沒有上進的動力了。我的朋友無疑是贏在起跑線，如果她肯長進發奮；她應該能比常人更能發光發亮，她也能對社會作出莫大的貢獻；唉，多可惜。

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