【C家教路@iM網欄】恐懼帶動短線股票走勢 少許貪婪找回節奏

截至撰稿時，美國10年債券收益率仍處於1.5% 左右水平。隨著經濟持續復甦，債息上升屬合理現象，可是最近沽售的速度太過急快，當中也受投機成份影響。增長股的回調深不見底，現時股市有數次小反彈，但似乎未有足夠利好消息，讓市場的情緒冷靜下來。從港股上周五（5日）及本周一（8日）的表現可見，市場上的恐懼都出來了，無論是科技板塊，還是醫藥股，去年強勢的都被恨恨的拋售，恒生科技指數周一出現未曾遇見的單日回調，指數一度跌約7%。而納指方面亦出現類似拋售情況，且指數未足以反映增長股回調的幅度，早前筆者利用的納指道指對比圖，只有愈跌愈深。

市場現時仍然恐懼債市的恐慌拋售延伸至環球股市，去年強勢的增長股現時回調的幅度都由市場情緒來決定，因此難以估計後果。市場一直有個說法，美國聯儲局會出來救市，但筆者認為聯儲局只會救債市，未必會救股市，始終債市才會影響當局融資的能力，而且華府已不斷「放水」，股市的泡沫暫時未引發流動性問題。

由於市場資金充裕，筆者相信多了很多新進股民，「抱團」股某程度上都因這而出現。現時這些股票出現巨大回調，中概股如嗶哩嗶哩 （BILI） 周一急瀉逾17%，可見縱使資金流動充足，回調都帶來了恐懼。這些恐懼令股價從基本面帶動變為市場情緒帶動，因此短期內怎樣分析，都像是賭大小。筆者暫時打法為「別人恐懼時，我便少許貪婪」，嘗試逐步加回基金倉位，並選擇一些心目中未來將會是核心倉位，市場會繼續擁抱的股票，不論是新舊經濟。整體而言，盡管納指周二（9日）強勁反彈，增長股仍未脫離危險期，筆者看法仍是保守。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、中國股票基金經理。C基金現時持有嗶哩嗶哩的長/短倉。

以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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