  • 23°C
香港時間 : 2021311日 (四) 13:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【C家教路@iM網欄】恐懼帶動短線股票走勢 少許貪婪找回節奏

名人薈萃 13:05 2021/03/11

分享：

截至撰稿時，美國10年債券收益率仍處於1.5% 左右水平。隨著經濟持續復甦，債息上升屬合理現象，可是最近沽售的速度太過急快，當中也受投機成份影響。增長股的回調深不見底，現時股市有數次小反彈，但似乎未有足夠利好消息，讓市場的情緒冷靜下來。從港股上周五（5日）及本周一（8日）的表現可見，市場上的恐懼都出來了，無論是科技板塊，還是醫藥股，去年強勢的都被恨恨的拋售，恒生科技指數周一出現未曾遇見的單日回調，指數一度跌約7%。而納指方面亦出現類似拋售情況，且指數未足以反映增長股回調的幅度，早前筆者利用的納指道指對比圖，只有愈跌愈深。

市場現時仍然恐懼債市的恐慌拋售延伸至環球股市，去年強勢的增長股現時回調的幅度都由市場情緒來決定，因此難以估計後果。市場一直有個說法，美國聯儲局會出來救市，但筆者認為聯儲局只會救債市，未必會救股市，始終債市才會影響當局融資的能力，而且華府已不斷「放水」，股市的泡沫暫時未引發流動性問題。

由於市場資金充裕，筆者相信多了很多新進股民，「抱團」股某程度上都因這而出現。現時這些股票出現巨大回調，中概股如嗶哩嗶哩 （BILI） 周一急瀉逾17%，可見縱使資金流動充足，回調都帶來了恐懼。這些恐懼令股價從基本面帶動變為市場情緒帶動，因此短期內怎樣分析，都像是賭大小。筆者暫時打法為「別人恐懼時，我便少許貪婪」，嘗試逐步加回基金倉位，並選擇一些心目中未來將會是核心倉位，市場會繼續擁抱的股票，不論是新舊經濟。整體而言，盡管納指周二（9日）強勁反彈，增長股仍未脫離危險期，筆者看法仍是保守。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、中國股票基金經理。C基金現時持有嗶哩嗶哩的長/短倉。

以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

更多C家教路@李浩德的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

最新專欄文章 更多

【C家教路@iM網欄】債息正影響資產價格 提高機動性應對波動市
2021/03/04
【C家教路@iM網欄】債息正影響資產價格 提高機動性應對波動市
【C家教路@iM網欄】長息持續上升 增長股回調重估
2021/02/24
【C家教路@iM網欄】長息持續上升 增長股回調重估
【C家教路@iM網欄】環球股市氣氛旺盛 港股農曆假後首日企穩三萬點
2021/02/18
【C家教路@iM網欄】環球股市氣氛旺盛 港股農曆假後首日企穩三萬點
【C家教路@iM網欄】GME事件暫告一段落 環球股市長假期前再發力
2021/02/11
【C家教路@iM網欄】GME事件暫告一段落 環球股市長假期前再發力
【C家教路@iM網欄】GME突發事件增添波動性 同業拆息回調A股有運行
2021/02/04
【C家教路@iM網欄】GME突發事件增添波動性 同業拆息回調A股有運行
美國聯儲局 美國 道瓊斯工業平均指數 恒生科技指數 納斯達克綜合指數 股票 港股

下一篇文章

【人仔前景】中國繼續推動人民幣國際化 渣打料強人民幣政策成型
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%
【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
投資GME賺數十萬 網友同事2月辭職 一心全職炒股 豈料美、港股齊跌
投資GME賺數十萬 網友同事2月辭職 一心全職炒股 豈料美、港股齊跌
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【大行報告】中信証券維持小米「買入」評級　美投資禁令帶來買入機會
【大行報告】中信証券維持小米「買入」評級　美投資禁令帶來買入機會