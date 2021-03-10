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【大行點睇】中國電信業績對辦 公布回歸A股上市 瑞銀提高目標價 與現價計潛在升幅逾50%

股樓投資 18:00 2021/03/10

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中國電信（00728）昨日（9日）公布截至去年12月底止全年業績，經營收入為3,935.6億元（人民幣，下同），按年增長4.7%；純利208.5億元，按年升1.6%；每股盈利0.26元。集團建議派末期息0.125港元，按年持平。集團於收市後更公布A股上市計劃，隨即獲多家大行唱好，紛紛上調目標價，其中瑞銀目標價最牛，為4.15元，以今日（10日）收市價2.68元計，仍有逾五成潛在升幅。

瑞銀研究報告指，中電信業績亮點之一是公布在A股上市，適逢集團重拾增長軌道，5G業務帶來新的變現模式，可從引入戰略合作夥伴及更統一的員工獎勵結構中受惠，相信集團是次回歸A股上市時機正確。

瑞銀認為，中電信去年盈利增長大致符合該行預期，若撇除50億元的舊3G資產撇賬，盈利估計上升約20%。該行微升其2021年至2023年盈測預測，分別為2%、4%及3%，並維持其「買入」評級，上調目標價5%，由3.95元升至4.15元。

大行予中國電信評級及目標價﹕

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記者﹕郭秀慧

營收 純利 潛在升幅 中國電信（00728） 買入 目標價 瑞銀 5G

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