  • 20°C
香港時間 : 2021310日 (三) 19:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】亞太區首季IPO集資額創十年高　惟市場調整令IPO熱潮添陰霾

股市 18:02 2021/03/10

分享：

亞太地區第一季度首次公開招股（IPO）規模有望創下十年來同期最高紀錄，但近期亞洲股市調整，令IPO熱潮能否持續蒙上陰影。中國家居護理用品公司朝雲集團 （06601） 周三在港上市，收市報7.99元，較發行價跌13.2%。

「韓國亞馬遜」Coupang調高IPO發行價區間 最多融資318億【下一頁】

根據彭博數據，今年以來，亞太地區IPO集資額已經達到234億美元，創2011年以來同期最高水平，當時籌資額為265億美元。中概股回歸的熱潮持續，百度（美：BIDU）、蔚來汽車（美：NIO）等多間在美國上市中資公司也計畫今年在香港售股，而且從越南到新加坡數宗籌資規模十億美元計的IPO也料於今年進行。

各國陸續接種新冠疫苗，市場樂觀情緒高漲，今年開局火爆，全球股市迭創新高，充裕的流動性激發了IPO狂潮，但如今隨著通脹擔憂升溫，市場動盪加劇。亞洲股市已從2月17日創下的高位下跌了7.3%。升勢一度冠絕全球的中國股市也在短短兩周時間抹去了超過1.3萬億美元的市值。有投資者開始憂慮股市動盪會否影響這次的IPO熱潮。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具    

相關文章：【新股IPO】內地共享單車巨頭哈囉出行將赴美上市　集資約78億元

相關文章：【新股IPO】朝雲集團6601首掛全日挫13%　一手帳面蝕約605元

編輯：吳敏芳

股票 集資 IPO 香港 亞洲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【朝雲集團暗盤】朝雲集團6601暗盤收市跌逾6%　一手最少蝕285元
【朝雲集團暗盤】朝雲集團6601暗盤收市跌逾6%　一手最少蝕285元
【新股IPO】朝雲集團6601追揸沽攻略　券商：有賺便可離場
【新股IPO】朝雲集團6601追揸沽攻略　券商：有賺便可離場
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港3.5%阿里巴巴高3.2%　恒指夜期收市升337點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港3.5%阿里巴巴高3.2%　恒指夜期收市升337點（不斷更新）
【恒指夜期】科指反彈1.9%　恒指夜期升51點（不斷更新）
【恒指夜期】科指反彈1.9%　恒指夜期升51點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨靠穩升71點　納指期貨回軟跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨靠穩升71點　納指期貨回軟跌0.2%（不斷更新）
【HSBC滙豐】穆迪將滙豐、恒生評級列入負面觀察清單　原因：集團盈利能力轉弱（第二版）
【HSBC滙豐】穆迪將滙豐、恒生評級列入負面觀察清單　原因：集團盈利能力轉弱（第二版）