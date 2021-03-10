【新股IPO】亞太區首季IPO集資額創十年高　惟市場調整令IPO熱潮添陰霾

亞太地區第一季度首次公開招股（IPO）規模有望創下十年來同期最高紀錄，但近期亞洲股市調整，令IPO熱潮能否持續蒙上陰影。中國家居護理用品公司朝雲集團 （06601） 周三在港上市，收市報7.99元，較發行價跌13.2%。

「韓國亞馬遜」Coupang調高IPO發行價區間 最多融資318億【下一頁】

根據彭博數據，今年以來，亞太地區IPO集資額已經達到234億美元，創2011年以來同期最高水平，當時籌資額為265億美元。中概股回歸的熱潮持續，百度（美：BIDU）、蔚來汽車（美：NIO）等多間在美國上市中資公司也計畫今年在香港售股，而且從越南到新加坡數宗籌資規模十億美元計的IPO也料於今年進行。

各國陸續接種新冠疫苗，市場樂觀情緒高漲，今年開局火爆，全球股市迭創新高，充裕的流動性激發了IPO狂潮，但如今隨著通脹擔憂升溫，市場動盪加劇。亞洲股市已從2月17日創下的高位下跌了7.3%。升勢一度冠絕全球的中國股市也在短短兩周時間抹去了超過1.3萬億美元的市值。有投資者開始憂慮股市動盪會否影響這次的IPO熱潮。

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編輯：吳敏芳