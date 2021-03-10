【ET講股通】孫運喜：誰是誰非 同場加映答股環節 （立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指今早大幅高開，可惜無以為繼，全日升134點，收報28907點，大市總成交1,904億元。新經濟股造好，騰訊 （00700） 升2.3%；傳統經濟股回軟，滙豐 （00005） 跌2.1%。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，反彈浪能否延續，還看外圍因素，特別是美債息及美股表現。

港股大幅高開，主要受惠美股債表現。10年債息昨晚回軟，美股應聲急彈，納指大漲3.7%，重上13000關。對於美債及美股後市，市場上有兩派相反聲音，誰是誰非，勢主宰港股後市表現。

市場好淡分歧 債息緊盯1.4及1.6厘

看好的一方有著名基金經理David Tepper，他認為美債息已近見頂，一來債息再升，聯儲局將出手；二來海外投資者特別是日本央行，將趁低吸納美債。債息若回軟，美股必然受惠。

看淡的一方則包括美銀美林。該行認為債息未升完，在經濟復甦下，儲局沒理由干預，投資者需自生自滅。另外，「新債王」岡拉克亦指，儲局將容許債息上升，導致美股崩盤，跌幅恐遠遠超過10至15%，但不會跌超過80%，當中驚嚇想像空間巨大。著名學者席格爾亦料債息續升，尤其看淡科技股，料價值股表現將較佳。

展望後市，10年債息若跌穿1.4厘，則David Tepper對；相反，若升破1.6厘，則美銀、岡拉克、席格爾對。納指若失守近日低位約12600點及100天綫，則David Tepper錯；相反，若突破下降軌及50天綫，則美銀、岡拉克、席格爾錯。

港股方面，20天綫及保歷加通道中軸約29700至30000點為重要阻力區，若突破，始反映好友佔上風。

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