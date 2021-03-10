濱景花園高層三房848萬沽　個半月升值66萬

近日二手樓市交投升溫，多個屋苑價量齊升。美聯翁凱傑說，沙田濱景花園4座極高層G室，實用面積543平方呎，早前以848萬元易手，實用呎價15,617元。值得留意的是，翻查成交紀錄，同座上一層G室單位於今年一月下旬以782萬元易手，即是說，相隔一個半月，低一層單位反而賣貴66萬元，升值約8%。

資料顯示，濱景花園位於石門安景街，由新鴻基（00016）負責發展，早於1988年開始入伙，建有5座住宅大廈，提供1,147個單位，實用面積由384平方呎起，至最大1,188平方呎。

值得留意的是，近期二手盤源缺乏，個別地區出現搶盤情況，以東涌東環為例，屋苑2B座高層7室，實用面積453平方呎，最初開價700萬元，終獲多客洽購，雖然業主其後反價8萬元，但買家擔心遲再買貴，所以決定追價入市。單位最終以708萬元易手，實用呎價15,629元。

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