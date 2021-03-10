哈里梅根個仔點解唔係王子？查理斯未登基

英國哈里王子與夫人梅根接受美國名嘴奧花雲費的訪問，梅根表示她與哈里的兒子阿奇出生前，英國王室成員對阿奇的膚色感到憂慮，是阿奇未獲王子頭銜的原因。但原來根據英國王室規定，只有現任英國君主的孫輩及王儲長孫才可自動獲得王子頭銜，因此阿奇才未能成為王子。

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梅根於訪問時有何指控？

梅根（Meghan Markle）於訪問中表示，在她懷孕期間，王室中人已對她與哈里（Prince Harry）兒子的膚色十分憂慮。梅根指相關人士談論阿奇（Archie）出生時膚色將會有多深，梅根更指對方不想兒子有頭銜，又談論他會否獲得保安服務。

阿奇未獲王子頭銜的真正原因是甚麼？

王室規矩。英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）祖父喬治五世（King George V）於1917年修改規定，限制在位君主的子女、君主兒子的子女、王儲在世長子的長子，才可自動獲得王子或公主的王室頭銜。

由於阿奇只是英女王的曾孫，加上哈里王子而並非王儲查理斯（Prince Charles）的長子，就未能自動獲得王子頭銜。

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為何威廉王子的3名子女可獲王子公主頭銜？

因為英女王有權修改規定。英女王於2012年宣布，威廉王子（Prince William）與王妃凱特（Kate）的所有子女，都會自動獲得王子或公主的頭銜。

雖然阿奇未能獲得王子頭銜，但他作為英女王的曾孫，可獲得勳爵（Lord）的貴族頭銜。曾有報道指哈里與梅根於阿奇出生後，決定不使用這個頭銜，但梅根於訪問中已否認這個説法。

阿奇怎樣才可獲得王子頭銜？

有兩個可能性。首先，如果王儲查理斯正式成為英國君主，阿奇作為孫子就可自動獲得王子頭銜。另一個可能是英女王願修改規定，主動給予阿奇王子頭銜。

責任編輯：鄭錦玲