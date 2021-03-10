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【MPF】積金局：不能以BNO及相關簽證申請提早取回強積金　有報道指部分受託人受理（第二版）

Hot Talk 19:18 2021/03/10

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積金局：不能以BNO及相關簽證作申請證據　報道指宏利容許BNO簽證申請提早取強積金

積金局發表聲明，強積金（MPF）計劃成員不能依賴BNO護照或其相關的簽證作為申請提早提取強積金的證據。隨英國1月底正式向港人開放BNO簽證服務，今日有報道指，強積金受託人宏利接納計劃成員，以BNO簽證作為申請提早領取強積金的證明文件，但需視乎當時移民政策。積金局表示，會繼續與強積金受託人在有關方面作出跟進。

宏利：會遵從積金局最新的指引

宏利回應稱，作為強積金業界一份子，公司將依循業界慣例和監管要求，以處理成員以永久離港為由提早提取強積金累算權益的申請，宏利亦會遵從積金局最新的指引。

有報道引述宏利2月發出的新指引，報道其新增以BNO簽證作出永久離港申索的情況，釐清BNO簽證可獲接納為申索提早提取強積金的證明文件，但需視乎當時移民政策。

據悉，其他強積金受託人包括滙豐、BCT銀聯及信安都容許以BNO簽證作出申請。BCT銀聯回應本報查詢時則指，積金局已就事件發出聲明，公司未有任何其他補充。

圖看申請BNO簽證流程【放大查看】

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積金局：不能以BNO護照或其相關的簽證申請提早提取強積金的證據

積金局下午發「嚴正聲明」指，鑑於特區政府已於今年1月29日發表聲明表示不承認BNO護照作為有效旅行證件和身分證明，亦不會在香港獲承認為任何形式的身分證明，因此計劃成員不能依賴BNO護照或其相關的簽證作為申請提早提取強積金的證據。

積金局續指，強積金受託人在執行強積金計劃行政工作時，有責任依據香港法例行事。受託人在處理以「永久性地離開香港」為由而提早提取強積金的申請時，必須擔當把關者的角色，審視申索人所提供的證據，及檢視全部事實和資料。

（第二版新增﹕宏利回應）

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移民 簽證 道瓊斯工業平均指數 英國 BNO 強積金

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