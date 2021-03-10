【MPF】積金局：不能以BNO及相關簽證申請提早取回強積金　有報道指部分受託人受理

▲ 積金局：不能以BNO及相關簽證作申請證據 報道指宏利容許BNO簽證申請提早取強積金

英國1月底正式向港人開放BNO簽證服務。有報道指，強積金受託人宏利接納計劃成員，以BNO簽證作為申請提早領取強積金的證明文件，但需視乎當時移民政策。積金局下午發聲明指，計劃成員不能依賴BNO護照或其相關的簽證作為申請提早提取強積金的證據。

有報道引述宏利2月發出的新指引，報道其新增以BNO簽證作出永久離港申索的情況，釐清BNO簽證可獲接納為申索提早提取強積金的證明文件，但需視乎當時移民政策。據悉，其他強積金受託人包括滙豐、BCT銀聯及信安都容許以BNO簽證作出申請。

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積金局：不能以BNO護照或其相關的簽證申請提早提取強積金的證據

積金局下午發嚴正聲明指，鑑於特區政府已於今年1月29日發表聲明表示不承認BNO護照作為有效旅行證件和身分證明，亦不會在香港獲承認為任何形式的身分證明，因此計劃成員不能依賴BNO護照或其相關的簽證作為申請提早提取強積金的證據。



積金局續指，強積金受託人在執行強積金計劃行政工作時，有責任依據香港法例行事。受託人在處理以「永久性地離開香港」為由而提早提取強積金的申請時，必須擔當把關者的角色，審視申索人所提供的證據，及檢視全部事實和資料。積金局會繼續與強積金受託人在有關方面作出跟進。

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