【加元定期存款】加元定存最高息10厘 油價升有望滙息兼收

▲ 加拿大今天議息，市料按兵不動。

負油價風暴距今一周年，憧憬經濟復甦，令通脹升溫，刺激油價今年攀升，專家認為，大宗商品進入超級周期。而在漲價聲中，澳紐加3大商品貨幣中，加元首當其惠，專家建議約在1.28水平低吸，大行料最快半年內加元有力挑戰1.22新高。

各銀行短中長期加元定存最高息比較，可按下圖了解

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去年3月中全球疫情大流行，環球爭相封城，國際海陸空交通癱瘓，重創油價，3月9日期油轉倉乍現負數，及至4月20日因紐約期油再轉倉，而驚現負值惡化。但上周在油組暫不增產等利好因素，上周五（3月5日）紐約期油報66美元，創3年新高，且按周急升7%。而布蘭特期油更於一年間倍升至直逼70美元，素來是油市大好友的高盛，更料第3季布蘭特期油突破80美元。

而一眾主流貨幣中，油價重拾升軌，加元最得益。此外，今天（3月10日）加拿大央行議息，市料按兵不動，但加國自疫情以來減息幅度相對較少，同樣港銀的加元定期存款息率也保持較高息，最高息的更達10厘。

澳元定存最高息也達10厘【下一頁】

花旗銀行投資策略及環球投資策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，預期加元於未來3個月見1.25，6至12個月的目標為1.22，長線挑戰1.2。惟以美元近日走強，韓資的樂天證券銷售總監陳欣對非美貨幣較保守，估計加元年內上落區間為1.24至1.32，年尾目標1.3。

黃栢寧認為，3大商品貨幣中，加元及紐元會比澳元表現較好，主要由於澳洲央行較鴿派。事實上，業界指，澳洲財金要員再為澳元上升潑冷水，重申3年後才有條件加息。

黃栢寧補充，新西蘭央行早前的議息取態，則傾向相對鷹派。至於加元則受惠油價向上，以及預期加拿大央行4月或開始縮減買債規模，故值博率較澳元看高一線。

另方面，單以過去一個月計，投資者寄望拜登1.9萬億美元最快可於本周六（3月14日）出台，有助美國帶動全球經濟復甦，加元亦從月前約1.37，急彈至現價約1.267，累升逾7%。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪