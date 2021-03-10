【美股分析】新債王看淡後市　料美股調整幅度超過15%　通脹夏季有望升穿3%

美股近期跌宕起伏不止，有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）周二（9日）在一場綫上電話會議中指，美股回調幅度將會超過10%或15%，但是否會如同《沽注一擲》主角原型Michael Burry預測的80%，他表示自己並不清楚。截至本周二收市，美股三大指數當中，道指距高位跌不足1%，標指高位調整1.5%，納指跌幅最大，自高位調整超過7%。

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岡拉克指出，未來通脹局面將震驚決策者、股票及債券投資者。他預期美國通脹水平將會在未來數月內大幅提升，到6、7月份時，通脹將按年升逾3%。但他認為，美國聯儲局聯並不擔心通脹問題，反而歡迎通脹，因為負利率使得聯儲局更易於管理聯邦債務。

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另外，長期而言，他極其看好商品市場，並對美元保持負面態度，同時對黃金持中性態度。現時金價有所回落，他認為市場拋售黃金的情況已經非常強勁，因此料金價在長期有望反彈。DoubleLine的模型顯示，黃正處於公允價值（fair value）。

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編輯：李勝男