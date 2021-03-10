  • 20°C
香港時間 : 2021310日 (三) 21:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】新債王看淡後市　料美股調整幅度超過15%　通脹夏季有望升穿3%

股樓投資 19:30 2021/03/10

分享：

美股近期跌宕起伏不止，有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）周二（9日）在一場綫上電話會議中指，美股回調幅度將會超過10%或15%，但是否會如同《沽注一擲》主角原型Michael Burry預測的80%，他表示自己並不清楚。截至本周二收市，美股三大指數當中，道指距高位跌不足1%，標指高位調整1.5%，納指跌幅最大，自高位調整超過7%。

【美股分析】美學者警告：長債息仍將走高　納指反彈恐難持續【下一頁】】

岡拉克指出，未來通脹局面將震驚決策者、股票及債券投資者。他預期美國通脹水平將會在未來數月內大幅提升，到6、7月份時，通脹將按年升逾3%。但他認為，美國聯儲局聯並不擔心通脹問題，反而歡迎通脹，因為負利率使得聯儲局更易於管理聯邦債務。

【美股分析】趁低吸納美股有何選擇？ 華爾街最看好的24隻股份【下一頁

  • ">
    • 點擊圖片放大
    +22
    +21

另外，長期而言，他極其看好商品市場，並對美元保持負面態度，同時對黃金持中性態度。現時金價有所回落，他認為市場拋售黃金的情況已經非常強勁，因此料金價在長期有望反彈。DoubleLine的模型顯示，黃正處於公允價值（fair value）。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

相關文章

【券商點睇】中信證券料美債息或見1.8厘 美股尚有10%調整空間
2021/03/07
【券商點睇】中信證券料美債息或見1.8厘 美股尚有10%調整空間
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
2021/03/08
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【美股焦點】通脹預期致股債雙殺 標指納指ETF同錄資金流出 資金逃往四類ETF
2021/03/08
【美股焦點】通脹預期致股債雙殺 標指納指ETF同錄資金流出 資金逃往四類ETF
【美股分析】維持標指年底目標3900點 三大理由美股仍要調整 惟大摩認為牛市仍未終結
2021/03/09
【美股分析】維持標指年底目標3900點 三大理由美股仍要調整 惟大摩認為牛市仍未終結
【iM會客室 青姐X沈大師】國家隊冇料 抑或係流料？
2021/03/09
【iM會客室 青姐X沈大師】國家隊冇料 抑或係流料？
股票 商品 岡拉克 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 通脹 美國聯儲局 美股

上一篇文章

【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議　網民：不會有公司願意等你一個月

下一篇文章

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙丘背後 天然清甜自來水
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%
【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%
投資GME賺數十萬 網友同事2月辭職 一心全職炒股 豈料美、港股齊跌
投資GME賺數十萬 網友同事2月辭職 一心全職炒股 豈料美、港股齊跌
【大行報告】中信証券維持小米「買入」評級　美投資禁令帶來買入機會
【大行報告】中信証券維持小米「買入」評級　美投資禁令帶來買入機會
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入