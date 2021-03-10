【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？

疫情下，市民想搵工都很困難，不過近日就有網民在討論區開帖，指自己現在有兩份工可以選，正在苦惱應該選那一份，所以上來問網民意見。他把兩份工分為A，B餐，Ａ餐上班日為五天半，月薪2.8萬，但工作內容輕鬆。但事主就認為：「星期六要上半日真是有少少浪費時間，而且又沒甚麼工作的話真是回去坐下就算。」

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A餐工作福利詳情：

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至於B餐就工作天為五天，月薪為3.2萬，有時候要加班，不過就勝在人工多4,000元，又可以放兩天假。事主更補充指「兩份工基本都一樣，同行同工，AL(年假)、SL(病假)福利都差不多，只差工作日子不同，若是大家會怎麼選？」

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B餐工作福利詳情：

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留言區下網民都一面倒認為A餐比較吸引，「一定A餐」、「帳面又真是A餐好點，B餐講明要OT，除非樓主打算短炒做兩三年走人，否則還是選A餐去進修下再考慮轉工吧」、「基本面選A，不過其他因素自己再比較一下，例如公司今年會不會縮水或結業」、「OT到半夜，跟返多半天工有甚麼分別？就是返多5*半天=2.5天工」

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責任編輯：黃苑筠





