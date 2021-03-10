研究指4年後逾75%創投基金以AI考量投資決定 　昔日企業家勵志故事被轉化成數據處理

▲ 調研機構Gartner預測，至2025年，超過75%的創業投資基金（Venture Capital）將會透過使用人工智能和大數據決定投資初創企業或其他公司。

人工智能近年加快發展，調研機構Gartner預測，至2025年，超過75%的創業投資基金（Venture Capital）將會透過使用人工智能和大數據，決定是否考慮投資初創企業或其他公司。

Gartner料SaaS市場規模可達超過9000億元，詳情可看﹕ 【下一頁】

Gartner高級研究主管Patrick Stakenas表示，以前VC投資者在考慮投資決定時，傾向先考量企業家的性格等主觀因素，隨後再探究企業的財務及營運數據。

不過，Patrick Stakenas指，現時有不少VC投資者會先透過從Linkedin、Pitchbook、Crunchbase等平台及第三方數據供應商取得企業數據，然後以人工智能模型判斷投資成功的機率，最佳的投資時機和投資份額。除此以外，企業家的個人特質、員工的工作模式亦會被量化成為數據作為考量指標，整個投資決策過程將會變得全面自動化。

外電報道，現時美國已有風險投資公司利用此做法尋找投資機會。美國的Signalfire每年豪斥1000萬美元，以追蹤逾600萬間企業所發表過的學術期刊論文、企業網站、銷售數據等。

不過，另有研究指，以人工智能決定投資或會出現偏差。例如由於女性、黑人企業家數量較少，投資成功案例比白人企業家少，原本的數據已經存在偏差。人工智能模型會進一步擴大這些偏差，變相降低非主流企業家獲得VC投資的機會。

相關文章﹕

【手機銷量】Gartner︰今年全球智能手機銷量料升11% 5G為增長引擎

【專訪】散戶學程式交易也不難？蔡嘉民︰善用輔助軟件 數月內已可上手

【新股IPO】百度已通過上市聆訊、強調人工智能定位 收市升14%

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚