【英國王室】英女王究竟講咗咩？ 英媒Q&A拆解聲明

英國哈里王子和太太梅根接受美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)專訪大爆王室內幕,期間梅根更指自己在英國王室內經歷種族歧視引來全球關注。英國王室沉寂一日多後,終發表簡短聲明指,會私下處理種族歧視問題。但英國王室聲明引來民眾猜測被背後含義,英國亦有傳媒協助「解讀」聲明。

英國白金漢宮發表的三段式聲明僅61字,英國媒體指,英女王旨在聲明中宣告,由哈里(Prince Harry)梅根(Meghan Markle)引發的危急是家庭大事。

Q:女王講了什麼?

A:聲明中代表英女王的應為此句「整個家庭都為過去幾年哈里梅根受到的挑戰,而感到難過」(The whole family is saddened to learn the full extent of how challenging the last few years have been for Harry and Meghan)。

這句中王室展示了情緒上的難過和支持,雖然意識到了哈里梅根的掙扎,但不清楚他們的實際情況有多糟糕。

Q:女王是否有提及種族?

A:有,聲明中特別指出,種族歧視問題令人擔憂。

女王通過提及種族問題,表示得知梅根所聲稱,有家族成員擔憂她的兒子阿奇(Archie)膚色事件。但並沒有直接譴責種族歧視。

Q:還講了什麼?

A:女王特別補充每個人的回憶或有不同,但會認真對待並私下處理。

意味著英國王室實際上對某些要求提出了異議,這句話的好處是,可以在不直接說出對哈里梅根的指控,表示對這些指控的懷疑,同時亦保持了對待問題的認真態度。

至於對哪個指控抱有懷疑態度?可以是哈里梅根提出中的任何一個。

Q:公眾可否參與梅根指控的種族歧視調查?

A:不可以。英女王表示會循家庭問題途徑,私下解決此事。英女王正尋求方法,將哈里梅根所製造的麻煩,由大眾目光中轉移到自己門內,然後閉門處理。

Q:是否提及了阿奇?

A:是的,直接點名三人皆是摯愛的家庭成員。

英媒分析指背後情感和英女王在2020年1月18日桑德靈厄姆宮(Sandringham)談判後,所發的聲明一致。當時英女王宣佈哈里梅根完全脫離君主制。

Q:回應是否夠強硬?

A:英女王和君主制度或再面臨就種族歧視問題,以及沒有為聲稱想自殺的梅根提供協助等方面,要求展開調查的呼籲。

有別於最近當梅根反駁沒有欺凌王宮職員時,白金漢宮發表了有力聲明指王室不容忍工作場所欺凌的存在,並展開人事調查。

Q:為何要等這麼久才回應?

A:英女王一向在危急中保持鎮定和思考,不會作出下意識的回應。王室助手以及家庭成員亦需要花費幾小時開會制定最佳方案。據了解亦有時差的考慮,他們想等到英國觀眾亦收看了該節目後才發表聲明。若在之前發出,則落實阻止梅根在節目中稱被噤聲的指控形象。

Q:醜聞是否就此終結?

A:不太可能。英國作為多元文化國家,多年來多元化、平等、包容和積極心態已經成為王室成員工作關鍵部分。英女王更是國家元首,哈里梅根種族歧視的言論對君主製造成了長期的損害。現在溫莎家族的聲譽,以及支持這些事業的能力亦受到質疑。

