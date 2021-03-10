【英國王室】英女王究竟講咗咩？ 英媒Q&A拆解聲明

英國哈里王子和太太梅根接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪大爆王室內幕，期間梅根更指自己在英國王室內經歷種族歧視引來全球關注。英國王室沉寂一日多後，終發表簡短聲明指，會私下處理種族歧視問題。但英國王室聲明引來民眾猜測被背後含義，英國亦有傳媒協助「解讀」聲明。

英國白金漢宮發表的三段式聲明僅61字，英國媒體指，英女王旨在聲明中宣告，由哈里（Prince Harry）梅根（Meghan Markle）引發的危急是家庭大事。

Q：女王講了什麼？

A：聲明中代表英女王的應為此句「整個家庭都為過去幾年哈里梅根受到的挑戰，而感到難過」（The whole family is saddened to learn the full extent of how challenging the last few years have been for Harry and Meghan)。

這句中王室展示了情緒上的難過和支持，雖然意識到了哈里梅根的掙扎，但不清楚他們的實際情況有多糟糕。

Q：女王是否有提及種族？

A：有，聲明中特別指出，種族歧視問題令人擔憂。

女王通過提及種族問題，表示得知梅根所聲稱，有家族成員擔憂她的兒子阿奇（Archie）膚色事件。但並沒有直接譴責種族歧視。

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Q：還講了什麼？

A：女王特別補充每個人的回憶或有不同，但會認真對待並私下處理。

意味著英國王室實際上對某些要求提出了異議，這句話的好處是，可以在不直接說出對哈里梅根的指控，表示對這些指控的懷疑，同時亦保持了對待問題的認真態度。

至於對哪個指控抱有懷疑態度？可以是哈里梅根提出中的任何一個。

Q:公眾可否參與梅根指控的種族歧視調查？

A：不可以。英女王表示會循家庭問題途徑，私下解決此事。英女王正尋求方法，將哈里梅根所製造的麻煩，由大眾目光中轉移到自己門內，然後閉門處理。

Q：是否提及了阿奇？

A：是的，直接點名三人皆是摯愛的家庭成員。

英媒分析指背後情感和英女王在2020年1月18日桑德靈厄姆宮（Sandringham）談判後，所發的聲明一致。當時英女王宣佈哈里梅根完全脫離君主制。

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Q：回應是否夠強硬？

A：英女王和君主制度或再面臨就種族歧視問題，以及沒有為聲稱想自殺的梅根提供協助等方面，要求展開調查的呼籲。

有別於最近當梅根反駁沒有欺凌王宮職員時，白金漢宮發表了有力聲明指王室不容忍工作場所欺凌的存在，並展開人事調查。

Q：為何要等這麼久才回應？

A：英女王一向在危急中保持鎮定和思考，不會作出下意識的回應。王室助手以及家庭成員亦需要花費幾小時開會制定最佳方案。據了解亦有時差的考慮，他們想等到英國觀眾亦收看了該節目後才發表聲明。若在之前發出，則落實阻止梅根在節目中稱被噤聲的指控形象。

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Q：醜聞是否就此終結？

A：不太可能。英國作為多元文化國家，多年來多元化、平等、包容和積極心態已經成為王室成員工作關鍵部分。英女王更是國家元首，哈里梅根種族歧視的言論對君主製造成了長期的損害。現在溫莎家族的聲譽，以及支持這些事業的能力亦受到質疑。

責任編輯：李俊儀