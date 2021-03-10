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【異動股】龍源電力獲花旗上調評級至買入 全日大升逾一成

股樓投資 17:51 2021/03/10

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花旗發表研究報告指，主要因大市向下以及美債息率上行，加上國家新政引起擔憂，所以龍源電力（00916）的股價較2月中旬的高位大跌48%，其跌幅更超出最差預期。龍源電力今日升逾一成，收報8.98元，成交7.2億元。

【大行報告】野村首予快手買入評級　指其為內地短視頻行業領導者  詳情請看[下一頁]

該行表示，龍源電力2021年預測市賬率為一倍，凈資產收益率9.8%，其估值不貴。同時未來兩三個月內，國家能源局新規會更加明確。

該行將龍源電力的評級由「沽售」升至「買入」，維持目標價9.8元。

【異動股】石藥獲肺癌新藥獨家授權 全日升近5%  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

大行報告 港股 龍源電力（00916） 國家能源局 買入 目標價 花旗銀行 電力

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