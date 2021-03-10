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中證監傳擬提高科創板上市標準　新華社刊文：註冊制下披露真實性是關鍵

股市 17:00 2021/03/10

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中國證監會計劃收緊科創板上市要求，

中國證監會據報擬提高科創板上市標準。彭博引述消息指，證監會要求在科創板申請上市的企業，提供其擁有的技術證明，並有意進一步提高科技企業的上市門檻。

消息人士透露，最快下月出台修訂後的科創板上市細則，當中更強調企業的「硬技術」和創新屬性，此外還會對企業的財務狀況有更嚴厲的審查，目的是提高上市公司的整體質量並保護投資者。

報道稱，雖然這次調整不針對任何特定領域，但企業未來上市申請將面臨更嚴格的審查，料螞蟻集團等金融科技公司上市難度加大。

京東科技據報撤回科創板上市，詳情【下一頁】

新華社強調註冊制下信息披露的真實性是關鍵

上交所上月披露，針對尋求科創板上市的企業進行現場檢查，有多家企業在收到通知後決定撤回上市申請。新華社今日（3月10日）刊文指出，近期滬深交易所IPO排隊企業主動撤回數量增多，尤其是最近一次現場檢查名單公布後，有八成「中籤」企業選擇撤回上市申請。

新華社強調「註冊制下信息披露的真實性是關鍵」。文章，稱不管這些撤回企業是「心虛」亦是其他原因，隨著監管制度的完善，發行人和中介機構責任進一步壓實，監管威懾力凸顯，想通過「撤回」逃避監管恐怕很難，「一撤了之」、「帶病闖關」行不通了。

相關文章：【電動車股】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車

【港交所388】淡友高盛降港交所目標價　北水流走預示大市成交已見頂

 

編輯：陳華

科創板 證監會 京東集團—SW（09618） 創業板

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