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【有相睇】屯門龍床盤128呎賣235萬　短炒未夠3年　帳面賺半球　代理：麥明詩趁市旺加價賣

股樓投資 18:34 2021/03/10

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樓市迎來小陽春，各區都見高價成交，就連納米盤樓價也破頂。美聯梁浩文說，屯門菁雋低層31室，實用面積128平方呎，開放式間隔，早前叫價235萬元放盤，終吸引區內投資客洽商，且零議價承接，實用呎價約18,360元，創這類單位新高。區內代理透露，十優港姐麥明詩早前也有買入菁雋投資，最近趁市旺加價放盤。

據了解，原業主於2019年7月，以183.4萬元購入單位，現帳面賺51.6萬元，但持貨未夠3年，理論上要繳交樓價一成之額外印花稅，涉資約23.5萬元。不過，相關辣稅由買家代為支付。換言之，若連辣稅計，買家入市成本高達258.5萬元。

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代理說，現時菁雋平均呎租逾45元，以是次單位成交價235萬元計，租金回報率接近3厘。若連辣稅計，即以258.5萬元計，租金回報率則約2.7厘。翻查資料，屯門菁雋兩年前劈價重推，吸引大批投資者入市，就連十優港姐麥明詩及其家人，也購入3伙單位投資。消息指，麥明詩當年斥資190.9萬元，買入9樓雙號室，原連額外印花稅叫價288萬元放盤，但近日加價至290萬元，且不包額外印花稅，即變相加價一成。至於其兄持有的高層33室，實用面積134平方呎，則於去年以272萬易手，帳面賺逾兩成。

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撰文 : 黃卓賢

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