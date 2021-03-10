【筍工推介】熱綫1823聘臨時客戶服務主任 合約期4個月 日薪達624元　中學畢業可申請

效率促進辦公室聘臨時客戶服務主任，主要職責通過電話和電郵處理公眾的查詢及投訴，職位屬非公務員體制，合約為期四個月，經培訓後日薪624元。 申請人只要中學畢業即可申請，截止申請日期為今年3月22日。

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入職條件：

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主要職責：

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申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

申請人須於申請截止之前，把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達以下查詢地址：

葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1期10樓效率促進辦公室1823行政及支援組。

申請人亦可在公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

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責任編輯：張瑋婷