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【騰訊投資】水滴赴美上市集資約39億元　本周進行上市前路演

新股IPO 10:59 2021/04/19

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騰訊有份投資的內地互聯網保險平台水滴公司據報最快3月進行美國上市預路演，集資5億美元。

騰訊 （00700） 有份投資、內地互聯網保險平台水滴正式在紐交所遞交上市申請。消息指，公司於本周開始進行上市前路演。外電早前報道指，水滴尋求40億至60億美元（約312億至468億港元）的IPO估值，美國銀行、高盛、摩根士丹利牽頭安排上市計劃。

此前，外電報道指，水滴上市計劃遭中國銀保監的反對，認為該公司的業務模式存在風險。報道續指，水滴一直與財務顧問籌備招股，並已經秘密申請上市，消息人士透露，中國銀保監質疑水滴公司的業務存在風險，導致上市進程放慢，銀保監於本月告訴水滴創始人沈鵬，不建議水滴公司在這個時機公開招股上市，惟目前尚不清楚銀保監認為該公司的業務存在那一方面的風險。

水滴在去年8月完成由瑞士再保險、騰訊領投的D輪融資，融資2.3億美元（約17.9億港元）。外媒報道，騰訊去年11月再追加對水滴投資1.5億美元（約11.7億港元），以支持其擴展大病籌款業務。

水滴由美團外賣聯合創始人沈鵬於2016年成立，主要營運「水滴互助」、「水滴籌」、「水滴保」三大業務，為用戶提供醫療資金。騰訊自天使輪已開始投資水滴，水滴的其他投資者包括美團 （03690） 、博裕資本、IDG資本等。

內地共享單車巨頭哈囉出行將赴美上市　集資約78億元【下一頁】

騰訊持股約100家上市公司　據報未實現收益逾9300億元【下一頁】

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編輯：陳健婷、謝卓榮

美股 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 集資 IPO
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