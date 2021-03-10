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【騰訊投資】水滴公司月內展開美國上市預路演 籌5億美元

新股IPO 16:44 2021/03/10

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騰訊有份投資的內地互聯網保險平台水滴公司據報最快3月進行美國上市預路演，集資5億美元。

騰訊 （00700） 有份投資、內地互聯網保險平台水滴據報計劃最早本月開始為美國IPO展開預路演，交易可能募集約5億美元（約39億港元）。路透社旗下IFR引述消息人士報道，水滴尋求40億至60億美元（約312億至468億港元）的IPO估值，美國銀行、高盛、摩根士丹利牽頭安排上市計劃。

水滴在去年8月完成由瑞士再保險、騰訊領投的D輪融資，融資2.3億美元（約17.9億港元）。外媒報道，騰訊去年11月再追加對水滴投資1.5億美元（約11.7億港元），以支持其擴展大病籌款業務。

水滴由美團外賣聯合創始人沈鵬於2016年成立，主要營運「水滴互助」、「水滴籌」、「水滴保」三大業務，為用戶提供醫療資金。騰訊自天使輪已開始投資水滴，水滴的其他投資者包括美團 （03690） 、博裕資本、IDG資本等。

內地共享單車巨頭哈囉出行將赴美上市　集資約78億元【下一頁】

騰訊持股約100家上市公司　據報未實現收益逾9300億元【下一頁】

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編輯：陳健婷

美股 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 集資 IPO
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