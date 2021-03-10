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【MPF】積金易平台公司正式成立　料2025年左右全面運作

Hot Talk 16:40 2021/03/10

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【MPF】積金易平台公司正式成立　料2025年左右全面運作

強制性公積金計劃管理局（積金局）已成立積金易平台，推行「積金易」平台項目。積金易平台是強積金制度的一項重大改革措施，使強積金計劃行政工作程序得以標準化、精簡化和自動化，為包括約30萬名僱主和超過400萬名計劃成員在內的不同持份者帶來裨益。
 
財政司司長陳茂波表示，透過利用科技革新及提供一個共用電子平台處理強積金制度的計劃行政工作，積金易平台將改善營運效率、減少人為錯誤及紙張交易、優化用戶體驗，以及降低行政成本。

強積金人均帳戶結餘再創新高，詳見【下一頁】

他指，項目不單提升系統並讓計劃成員、僱主、受託人和積金局邁向電子化，更透過建立一項重大金融基建，重塑強積金制度的營運環境。

積金易否台由財政司司長和積金局批准的董事局所監督。3月17日起履新積金局主席一職的劉麥嘉軒獲委任為積金易平台主席及非執行董事。另有12位人士獲委任為公司董事，分別是政府、積金局及公司的代表，以及來自法律、會計、商界、資訊科技以及退休金／受託人業界等範疇的專才。

BCT銀聯指美債息難升穿2厘，詳見【下一頁】
 
劉麥嘉軒表示，積金易平台的成立標誌項目達至一個新的里程碑，並正式進入構建階段。積金局和公司會繼續全力和堅定地推展項目，以改革強積金制度，朝着強積金的數碼新時代進發。
 
積金易平台的建設工作預計最快於2022年年底前完成。待受託人由2023年起分批按序過渡後，「積金易」平台將可於2025年左右全面運作。

相關文章：【MPF】MPF收費13年減3成 經營者收益反倍增多收百億

相關文章：【MPF】專家力挺MPF加注A股　有助分散投資

 

編輯：陳韻妍

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