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【樓市成交】嘉湖山莊本月錄23宗成交 買家睇樓翌日即拍板　麗湖居呎價唔洗1.2萬

理財智慧 17:21 2021/03/10

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近期樓價因為疫情轉好而持續向上，買家入市意欲強勁。嘉湖山莊本月交易23宗，比上月多28％，其中一低層以519萬元成交。

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊麗湖居2座低層E室是2房戶，實用面積446平方呎，售520萬元。買家見上址內櫳企理，價錢合理，睇樓翌日火速拍板承接。業主亦象徵式減價1萬元，以519萬元沽出，平均實用呎價11,637元。

嘉湖山莊本月至今已錄得23宗成交，對比上月同期的18宗更要多28%。業主亦因此態度漸強硬，現時議幅約1%至2%，本月成交平均實用呎價重上1.1萬元水平。

據了解原業主則於2010年6月用146.5萬元購入單位，大幅升值2.5倍。

【延伸閱讀】新地屋苑2房單位座向東南 景觀超開揚 唔使10分鐘行到港鐵站 小家庭上車之選【下一頁

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責任編輯：張瑋婷

疫情 中原地產 嘉湖山莊 麗湖居

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