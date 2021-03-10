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【白色情人節】節日慎防網絡安全　白色情人節詐騙3招

商業 16:37 2021/03/10

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趨勢科技就提醒在白色情人節期間，最常見的三大網絡詐騙手法，提醒民眾小心提防。

週日（14日）就是一年一度的白色情人節了，慶祝節日現時都流行在社交網絡以及網購，向另一半或心儀人士表達愛意，但當中就涉及不少網絡詐騙，趨勢科技就提醒在白色情人節期間，最常見的三大網絡詐騙手法，提醒民眾小心提防。

情人節貼圖免費送

社交媒體的免費貼圖詐騙案例屢見不鮮，根據趨勢科技數據，貼圖詐騙最難以防範，是偽裝指數最高的詐騙類型。許多網路犯罪者在大時大節都樂意透過社交媒體推送「情人節免費貼圖限時贈送」等訊息，來吸引不知情民眾點擊下載，藉此盜取個人資訊。

此外，讓消費者完成任務方能獲得貼圖的手法也相當常見，透過用戶分享的方式，讓詐騙連結在社群中快速傳播，待累積一定帳號數量之後，再將其轉售給非法組織，藉此達到牟利目的。趨勢科技提醒，收到此類訊息時需提高警覺，避免點擊連結或分享，以保護自身及愛人的資料安全。

＞＞＞【iPhone 12】撤離中國？蘋果或將一成iPhone 12生產工作轉移至印度

網上交友詐騙

現時不少人都使用交友軟件，現今網絡愛情陷阱也成為詐騙集團騙取金錢及個人資料的渠道，不法分子大多假冒他人照片，在充滿浪漫與愛意的情人節時分，以甜言蜜語攻勢，獲取被害者信任後，透過通訊軟體加入好友並傳送惡意連結，騙取下載或點擊，帳號密碼因此遭盜用等事件頻頻發生。

因此，大家在使用交友軟件時，應避免提供個人銀行帳戶資訊，並謹慎求證訊息的真確性，避免心碎之餘荷包也在淌血。

假網購　真釣魚

情人節期間網購平台紛紛把握商機，推銷各項節令優惠活動，以吸引消費者。趨勢科技提醒，消費者需防範此類網購的詐騙陷阱，因為黑客會透過網絡釣魚頁面，設計出相似的假網頁、連結，誤導大眾購買，一旦誤信假冒網頁並輸入個人資料，黑客就能藉此盜取銀行帳戶。

此外，一頁式廣告詐騙也充斥在各大社交媒體，以較低的價格、倒數計時優惠、免運費和貨到付款等方式，吸引大眾點擊購買，在付款後遲遲收不到貨品。趨勢科技建議，大家在網路購物時，應提高警覺，除了慎選購物平台，瀏覽社交媒體時也需防範一頁式廣告詐騙，避免落入黑客設下的陷阱。

＞＞＞【好想去日本】熊本熊受歡迎　熊本熊相關商品2020年暢銷1698億日圓

責任編輯：李彥煒

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