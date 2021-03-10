【體育用品股】adidas料今年銷售有中高雙位數增長　分拆Reebok將拖低盈利2億歐元

▲ adidas上季銷售額按年跌5%至55.5億歐元，經營溢利微跌至2.3億歐元。

adidas上季銷售額按年跌5%至55.5億元（歐元，下同），經營溢利微跌至2.3億元，歸屬股東淨利潤跌9.5%至1.5億元。adidas表示，現時全球逾95%的商店已重開，估計今年收入復甦強勁。

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adidas料，今年度銷售額按按固定滙率計有中高雙位數增長，主要受惠於大中華、亞太及拉丁美洲或有20%至30%的增長，並預期毛利率將大致完全恢復至約52%，經營利潤率約9%至10%，持續經營淨利潤介乎12.5億至14.5億元。

不過adidas表示，分拆Reebok成為獨立公司的成本將對經營溢利帶來約2.5億元的衝擊，持續經營盈利亦會被拖低2億元。

按固定滙率計，adidas上季亞太區市場淨銷售額按年跌0.6%至19.2億元，北美市場升2.2%至14.1億元，歐洲市場則跌6.2%至13億元。

總結全年，adidas歸屬股東淨利潤按年跌78.1%至4.3億元，經營溢利跌71.8%至7.5億元，銷售額跌16.1%至198.4億元，毛利率跌2.3個百分點至49.7%。但值得留意是，電子商務銷售去年大增53%，至超過40億歐元。

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編輯：袁諾曦