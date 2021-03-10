【Quad高峰會】料疫情、氣候等成會議重點 美、日、印和澳首度於本周五舉行網上會面

據外媒報導，美國、澳洲、印度和日本等四國領袖將會於本周五(12日)首度舉行「四方安全對話」(Quad)領袖高峰會，並以視像會面形式進行，是美國總統拜登上任後出席首個峰會之一。

白宮發言人於當地時間周二(9日)表示，此次會議將集中討論新冠狀病毒疫情、經濟合作及氣候危機等議題；印度外交部則表示，會議題將就維持自由、開放和包容印太地區的實際合作等領域議題交換意見。

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路透社報道指，美國、日本、澳洲及印度計劃透過融資，支持印度生產本地疫苗，又引述美國政府高級官員稱，Quad成員國周五舉行首場領導人級別會議，計劃宣布融資協議，以幫助印度提高新冠疫苗生產能力。

同時，會議將提及怎樣減少製造業積壓、加快疫苗接種、應付病毒變種等議題；另外，美、日與其他國家間將另有融資協議，以支持為美國製生物科技公司Novavax和強生（Johnson & Johnson）生產疫苗的印度企業。該官員又透露，今年底將有疫苗「新產能」釋出，對總體疫苗產能大有幫助。他又補充，印度的額外疫苗產能將被投入於支持東南亞國家的接種工作。

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責任編輯：潘曉豐