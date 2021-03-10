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【Podcast】JOOX Podcast最高峰週逾20萬聽眾　再推第2季內容

商業 17:00 2021/03/10

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JOOX Podcast第2季正式上架，將為用戶帶來更多自家製Podcast內容。

疫情期間由於WFH和社交距離措施，帶動全球掀起Podcast熱潮，聽眾可輕易接觸和收聽不同題材的娛樂及資訊語音內容。音樂串流平台JOOX自去年推出Podcast功能，反應熱烈，今日更宣布JOOX Podcast第2季正式上架，將為用戶帶來更多自家製Podcast內容。

【電競市場】IDC分析師：電競市場收入下跌　冀今年疫情退卻漸回暖

研究公司Grand View Research的報告剖析了Podcast節目近年如何吸引到世界各地的關注，報告指出，2019年全球Podcast市場規模價值92.8億美元，並有望在2020年至2027年間達到27.5%的複合年增長率(CAGR)。以JOOX平台為例，自去年正式推出JOOX Podcast以來，最高峰的一星期也錄得逾20萬位香港用戶收聽節目內容。

Podcast行業龐大的發展潛力，有見及此，JOOX Podcast第2季現已正式上架，上季受歡迎的節目主持將會繼續推新內容，更聯同其他新主持提供其他娛樂內容。歌手方面，創作歌手陳蕾將會分享她音樂以外鮮為人知的一面，而Jace Chan陳凱詠和石山街則會同跟大家閒談戀愛速食文化。除歌手節目外，多個創作單位包括音樂監製、空姐空少、電玩宅男和「性」情中人等製作不同主題的節目。

【半導體】半導體需求大增　三星電子去年8成設備投資用於半導體

【電動車】日產、三菱最快明年推出輕型電動車　料售價低於14萬元

責任編輯：蘇穎琪

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