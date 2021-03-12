【盈喜盈警】一文看清企業數據　新威國際料去年虧損減少88%至94%

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

新威國際 （00058） 預期，去年虧損將按年減少約88%至94%，主要因為去年並未有錄得與應收貸款有關的減值虧損。

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康利國際 （06890） 預期，去年純利將按年錄得不少於150%增長，而2019年則錄得純利2469.8萬元人民幣。

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勝獅貨櫃 （00716） 預期，去年將錄得輕微綜合利潤，而2019年則錄得1.1億美元虧損。

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高力集團 （01118） 預期，去年將錄得8000萬元純利，2019年則錄得620萬元虧損，主要因為鋼材加工服務及混凝土業務因交付量增加，利潤率提高，集團建築材料業務整體表現持續改善，以及產品的利潤率和收益提高所致。

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隆基泰和智慧能源 （01281） 預期，去年純利將錄得0元至1000萬元人民幣，而2019年則錄得虧損2.64億元，主要因為集團的主營業務的純利按年有增長，以及去年計提了的金融及合約資產的減值虧損金額大幅減少。

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易大宗 （01733） 預期，去年純利將按年增長約4成至5成，而2019年則錄得純利約3.13億元，純利增加主要因為海運焦煤總銷售量及單噸利潤上升。

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萬城控股 （02892） 預期，去年將錄得純利約2.3億元人民幣，2019年同期則錄得純利約1770萬元。

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信源企業集團 （01748） 預期，去年純利將按年增加不少於35%，2019年同期則錄得純利約600萬美元，主要因為集團期內兩艘船去年已完全投入運營。

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粵港灣控股 （01396） 預期去年虧轉盈，料可錄得不少於3億元人民幣的合併淨利潤，2019年則錄得虧損2.77億元人民幣。集團表示，去年虧轉盈主要由於物業銷售交付面積較上年增加，以及集團去年有效的成本控制而導致。

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嘉瑞國際 （00822） 預期，去年純利將錄得介乎35%至45%的增長，2019年則錄得8870萬元。公司表示，主要因為集團製造費用降低，毛利率改善、營運成本下降、以及去年因新冠疫情在中國及香港獲得一次性公用事業和政府補貼。

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偉業控股 （01570） 預期去年虧轉盈，將錄得純利不少於1500萬元人民幣，2019年同期則錄得虧損約3100萬元人民幣，主要因為集團去年出售惠陽金利達物業管理有限公司而獲得的股權收益。

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天津港發展 （03382） 預期，去年純利將錄得不少於55%增長，2019年則錄得純利3.88億元。純利擴大主要因為人民幣兌港元升值，使集團持有的港元負債產生匯兌收益。

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利福中國 （02136） 預期，去年虧轉盈錄純利不少於2億元人民幣，2019年度財年則錄得虧損8350萬元人民幣。盈轉虧主要由於應佔聯營公司錄得溢利，而2019年公司決定就內地聯營公司持有若干應收賬款預期信貸虧損撥備而錄得虧損。若撇除2019年的撥備，2020年度利潤按年減少不超過50%，主要受累新冠病毒疫情及稅務安排。

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鼎益豐 （00612） 預期去年虧轉盈，純利不低於2.8億元，2019年則錄虧損2.51億元，主要受惠重估按公平值計入損益之金融資產的未變現收益淨額增加。

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【盈警】

GHW International （09933） 預期，去年將錄得虧損約600萬元人民幣，而2019年則錄得純利約2900萬元人民幣。

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邵氏兄弟 （00953） 預期，去年純利將錄得85%或以上的跌幅，而2019年則錄得1789萬元純利，主要因新冠疫情影響中港兩地娛樂行業。

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太和控股 （00718） 預期，去年虧損將大幅減少約8成，收入將減少約20%至30%，收入減少主要因為去年物業投資分部產生的租金收入大幅減少。

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恒都集團 （00725） 預期，去年虧損將錄得不少於1900萬元，2019年則錄得1319.8萬元，主要因為﹕集團的投資物業、土地及樓宇的公允價值下跌。

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東瀛遊 （06882） 預期，去年虧損將錄得1.1億元，而2019年則錄得純利約1400萬元，主要因為從去年3月中起，公司被迫暫停不同國家及地區的旅行團及獨立自由旅客產品的銷售。

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海航科技投資 （02086） 預期，去年虧損將錄得2240萬元，而2019年則錄得830萬元，虧損增加主要因為去年受新冠疫情影響，集團產品銷售下降，收入減少，以及開發成本減值虧損撥備增加。

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第一上海 （00227） 預期，去年將錄得虧損不少於9000萬元，而2019年則錄得純利約1100萬元，主要因為投資物業公允值收入因物業銷或租務回報的市場前景嚴峻而減少。

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上置集團 （01207） 預期，去年淨虧損將減少至8.5億至10億人民幣之間，而2019年則錄得虧損22.81億元，主要因為集團去年銷售物業交付面積減少，房地產開發所產生的收入及毛利有所減少。

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興利（香港）控股 （00396） 預期，去年虧損將錄得5920萬元，比2019年的1.055億元有所改善，收入將按年跌32.2%。公司指，收入減少主要因為2020年新冠疫情爆發，集團及客戶的業務及營運業務受到影響，以及近日經濟下行，令集團產品的需求減少。

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雲南水務 （06839） 預期，去年純利將錄得介乎40%至55%的跌幅，約在1.8億元至2.4億元人民幣之間，主要因為新冠疫情令環保行業遭受嚴重衝撃，國內各地停工停產，令環保市場供給減少。

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渝太地產 （00075） 預計，去年將錄得虧損超過1.1億元，而去年則錄得純利8380萬元，主要因為集團持有的投資物業出現重估虧損。

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泰林科建 （06193） 預計，去年將錄得純利1520萬元人民幣，2019年同期則錄得純利2530萬元人民幣，主要因為新冠疫情對全球經濟造成重大不利影響，集團的運營和生產受到影響所致。

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創夢天地 （01119） 預計，去年將錄得虧損介乎5.5億元至6.5億元人民幣，不過，去年收入將按年增加約15%。

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江南集團 （01366） 預計，去年純利將按年減少55%，2019年則錄得3.83億元人民幣，主要因為去年營業額大幅減少。

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意達利 （00720） 預計，去年將錄得虧損不少於8900萬元，而2019年則錄得虧損2410萬元，主要因為（i）新冠疫情爆發，令汽車分部及金融投資及服務分部的收入下跌；（ii）表現欠佳的汽車部門對資產及商譽作出減值虧損或撇減；（iii）去年錄得應佔聯營公司虧損。

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昇捷控股 （02340） 預計，去年餿團將錄得純利介乎於1000萬至2000萬元，2019年則錄得純利3800萬元，主要因為﹕（i）旗下數個主要合約及項目工程蒙受重大損失；（ii）去年缺乏重大新訂單補充；（iii）新冠疫情令擾亂部分項目進度及減少業內的招標數目。

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寶新金融 （01282） 預計，去年將錄得虧損約2.5億元，而2019年則錄得純利6.84億元，主要因為﹕（i）物業銷售減少；（ii）去年錄得投資物業公允價值虧損；（iii）新冠疫情爆發，文化體育業務業績下滑。

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寶新置地集團 （00299） 預計，去年淨虧損將不超過8億元，而2019年則錄得純利約4.99億元。此外，集團亦預計去年營業額將由97.68億元減少至67.85億元。集團指，營業額下降及預期出現淨虧損主要因為集團發生重大減值虧損，以及在去年年底重估後，集團錄得中國投資物業的公平值大幅下跌，以致錄得公平值虧損。

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百德國際 （02668） 預計，去年淨溢利將比2019年的淨溢利按年減少約60%至75%，而2019年淨溢利則為5450萬元，主要因為集團去年未有像2019年般錄得出售已終止經營業務之一次性收益，亦無錄得應佔一間聯營公司的業績，以及經營溢利增加被財務成本增加抵銷所致。

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卡撒天嬌集團 （02223） 更新盈警資料，預料去年銷售收入將按年下跌不多於15%。

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中國創新投資 （01217） 預期，去年虧損將錄得約750萬元至850萬元之間，2019年則錄得純利約2390萬元。

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鼎石資本 （00804） 預期，去年由盈轉虧，預計去年將錄得淨虧損1900萬元，主要受與證券抵押借貸服務有關的貿易應收款項及應收貸款減值虧損的影響。

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奧威控股 （01370） 預期，去年虧損將不多於2.5億元人民幣，虧損主要因為集團附屬公司受新冠疫情影響，綠色礦山建設持續停產所致。

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中星集團 （00055） 預期，去年虧損將錄擴大介乎8500萬元至1億元，2019年則錄得虧損3100萬元，虧損增加主要因為去年作買賣投資的公平值虧損比2019年增加，去年錄得應收貸款減值虧損，以及人民幣升值，去年錄得匯兌虧損所致。

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中國地產 （01838） 預期，去年虧損將錄得不少於人民幣25.52億元，錄得虧損主要因為集團投資物業重估而確認重大公平值虧損。

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博雅互動國際 （00434） 預期，去年虧損約為4050萬元至4390萬元人民幣，比2019年純利按年減少約220%至230%，主要受新冠疫情導致的經濟下行及市場因素影響。

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天津發展 （00882） 預期，去年純利將按年下降30%至40%，2019年同期則錄得純利4.61億元。預期純利下降主要因為新冠疫情對跨境及國際旅遊造成不利影響，集團酒店業務錄得收益貢獻負數。

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TOMO Holdings （06928） 預期去年純利將按年下降9成，收入將按年跌6成，主要因為受新冠疫情影響，集團在4月至6月期間並無銷售新車。

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北控醫療 （02389） 預期去年虧損將按年減少55%至60%，主要因為集團去年因出售子公司而錄得出售虧損。

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順誠 （00531） 預期去年虧損減少至1550萬美元，2019年同期則錄得虧損4850萬美元。集團表示，去年錄得虧損主要因為新冠疫情對國際供應鏈、航運網絡和港口造成重大不利影響，以致大量已確認訂單推遲，去年銷售額按年減少約13%。

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俊知集團 （01300） 預期去年盈轉虧，預計去年將錄得虧損約1.4億元人民幣，2019年同期則錄得純利約3.6億元人民幣，由盈轉虧主要因為去年營業額下降，以及公司的貿易應收款項餘額增加，賬齡較長。

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中國天弓 （00428） 預期，去年集團虧損將減少至介乎於200萬至600萬元，而2019年同期則錄得3500萬元。虧損下降主要因為去年同期上市投資的未變現虧損和上市投資的已變現虧損已分別扭轉為未變現收益及已變現收益。

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珠海控股 （00908） 預期去年純利將減少不少於45%，主要因為新冠疫情導致旅遊業務及酒店業務收益減少或虧損增加。

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全達電器集團 （01750） 預期去年盈轉虧，將錄得虧損不少於3100萬元，2019年則錄得純利約1100萬元，主要因為去年收益按年減少約45%，毛利率受新冠疫情影響而下跌。

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