【盈喜盈警】一文看清企業數據　天津發展料去年純利跌3至4成

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

信源企業集團 （01748） 預期，去年純利將按年增加不少於35%，2019年同期則錄得純利約600萬美元，主要因為集團期內兩艘船去年已完全投入運營。

公告及通告

粵港灣控股 （01396） 預期去年虧轉盈，料可錄得不少於3億元人民幣的合併淨利潤，2019年則錄得虧損2.77億元人民幣。集團表示，去年虧轉盈主要由於物業銷售交付面積較上年增加，以及集團去年有效的成本控制而導致。

公告及通告

嘉瑞國際 （00822） 預期，去年純利將錄得介乎35%至45%的增長，2019年則錄得8870萬元。公司表示，主要因為集團製造費用降低，毛利率改善、營運成本下降、以及去年因新冠疫情在中國及香港獲得一次性公用事業和政府補貼。

公告及通告

偉業控股 （01570） 預期去年虧轉盈，將錄得純利不少於1500萬元人民幣，2019年同期則錄得虧損約3100萬元人民幣，主要因為集團去年出售惠陽金利達物業管理有限公司而獲得的股權收益。

公告及通告

天津港發展 （03382） 預期，去年純利將錄得不少於55%增長，2019年則錄得純利3.88億元。純利擴大主要因為人民幣兌港元升值，使集團持有的港元負債產生匯兌收益。

公告及通告

利福中國 （02136） 預期，去年虧轉盈錄純利不少於2億元人民幣，2019年度財年則錄得虧損8350萬元人民幣。盈轉虧主要由於應佔聯營公司錄得溢利，而2019年公司決定就內地聯營公司持有若干應收賬款預期信貸虧損撥備而錄得虧損。若撇除2019年的撥備，2020年度利潤按年減少不超過50%，主要受累新冠病毒疫情及稅務安排。

公告及通告

鼎益豐 （00612） 預期去年虧轉盈，純利不低於2.8億元，2019年則錄虧損2.51億元，主要受惠重估按公平值計入損益之金融資產的未變現收益淨額增加。

公告及通告

【盈警】

博雅互動國際 （00434） 預期，去年虧損約為4050萬元至4390萬元人民幣，比2019年純利按年減少約220%至230%，主要受新冠疫情導致的經濟下行及市場因素影響。

公告及通告

天津發展 （00882） 預期，去年純利將按年下降30%至40%，2019年同期則錄得純利4.61億元。預期純利下降主要因為新冠疫情對跨境及國際旅遊造成不利影響，集團酒店業務錄得收益貢獻負數。

公告及通告

TOMO Holdings （06928） 預期去年純利將按年下降9成，收入將按年跌6成，主要因為受新冠疫情影響，集團在4月至6月期間並無銷售新車。

公告及通告

北控醫療 （02389） 預期去年虧損將按年減少55%至60%，主要因為集團去年因出售子公司而錄得出售虧損。

公告及通告

順誠 （00531） 預期去年虧損減少至1550萬美元，2019年同期則錄得虧損4850萬美元。集團表示，去年錄得虧損主要因為新冠疫情對國際供應鏈、航運網絡和港口造成重大不利影響，以致大量已確認訂單推遲，去年銷售額按年減少約13%。

公告及通告

俊知集團 （01300） 預期去年盈轉虧，預計去年將錄得虧損約1.4億元人民幣，2019年同期則錄得純利約3.6億元人民幣，由盈轉虧主要因為去年營業額下降，以及公司的貿易應收款項餘額增加，賬齡較長。

公告及通告

中國天弓 （00428） 預期，去年集團虧損將減少至介乎於200萬至600萬元，而2019年同期則錄得3500萬元。虧損下降主要因為去年同期上市投資的未變現虧損和上市投資的已變現虧損已分別扭轉為未變現收益及已變現收益。

公告及通告

珠海控股 （00908） 預期去年純利將減少不少於45%，主要因為新冠疫情導致旅遊業務及酒店業務收益減少或虧損增加。

公告及通告

全達電器集團 （01750） 預期去年盈轉虧，將錄得虧損不少於3100萬元，2019年則錄得純利約1100萬元，主要因為去年收益按年減少約45%，毛利率受新冠疫情影響而下跌。

公告及通告