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【樓市成交】過年後樓市升溫 買家急轉軚二線屋苑尋寶　睇中屯門偉景花園中層 減價4萬即扑槌

理財智慧 17:09 2021/03/10

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疫情轉好，經濟開始復甦，樓價持續向上，中小型單位的交易更是暢旺。屯門偉景花園中層減4萬，461萬元賣出。

中原地產屯門副分區營業經理鍾宏遠表示，偉景花園B座中層D室是兩房户，實用面積417平方呎。買家的入市預算是470萬元內，雖然在兩個月前抱着「慢慢揀」的心態在屯門覓盤，但因為新年後樓市迅速轉為大牛市，一線屋苑樓價急升，超出他負擔能力。

於是開始在二線屋苑覓盤，又見上址附有裝修，可減輕入市成本，睇樓一日內火速拍板入市。上址原本開價465萬元，微減4萬元，以461萬元沽出，折合實用呎價11,055元。

據知原業主在2010年7月用129萬元購入該單位，物業升值逾2.5倍。

【延伸閱讀】孝順上車客為方便照顧年長媽媽 遇上臨海屋苑3房即拍板承接 成交價僅528萬 呎價唔使9千 【下一頁

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  • 南浪海灣位於屯門恒富街23號，屋苑於2000年落成。 浴室保養得宜

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責任編輯：張瑋婷

物業 屯門 中原地產 偉景花園 疫情 經濟
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