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泰國總理巴育對記者狂噴酒精 疑不滿被追問

環球社會熱點 16:13 2021/03/10

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新冠肺炎疫情持續，不少人都會隨身攜帶酒精消毒雙手。但泰國總理巴育卻視酒精，為逃避記者追問的「武器」。巴育於記者會上被連番追問改組内閣的事，他突然走到台下對一班記者狂噴酒精，令場面一度尷尬。

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泰國有3名内閣部長因參與2014年的反政府示威，上周被判暴動罪成入獄。巴育（Prayuth Chan-ocha）於周二（9日）的記者會上，遭記者追問候補内閣部長人選。

片段

巴育當時似乎對記者不停追問而感到不高興，直接反問：

還有甚麼要問嗎？我不知道，我還未看過。難道這不是總理首先應該知道的事嗎？

（Is there anything else to ask? I don't know, I haven't seen it. Isn't it something the prime minister should know first?）

巴育隨後從講台上取走一樽消毒酒精，然後走到台下。巴育其中一隻手拿口罩掩住口鼻，另一隻手就拿著酒精向台下前排的記者狂噴。

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當時台下的記者都佩戴口罩，他們繼續拿著手機和攝影器材進行拍攝，但就嘗試避開巴育的酒精攻勢。至於巴育就依舊故我，繼續走到另一邊用酒精噴向其他記者。據悉，巴育一共噴了20多次酒精才肯收手。

巴育一直被指脾氣古怪，已非首次用奇特方式來表達對媒體的不滿。巴育過往曾於接受採訪時扭記者耳仔，又試過向攝影師擲香蕉皮。巴育於2018年更曾經按真人比例製作巴育紙板公仔，要記者有問題就去問紙板公仔，而不要問他。

責任編輯：鄭錦玲

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