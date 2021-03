泰國總理巴育對記者狂噴酒精 疑不滿被追問

新冠肺炎疫情持續,不少人都會隨身攜帶酒精消毒雙手。但泰國總理巴育卻視酒精,為逃避記者追問的「武器」。巴育於記者會上被連番追問改組内閣的事,他突然走到台下對一班記者狂噴酒精,令場面一度尷尬。

泰國有3名内閣部長因參與2014年的反政府示威,上周被判暴動罪成入獄。巴育(Prayuth Chan-ocha)於周二(9日)的記者會上,遭記者追問候補内閣部長人選。

片段

巴育當時似乎對記者不停追問而感到不高興,直接反問:

還有甚麼要問嗎?我不知道,我還未看過。難道這不是總理首先應該知道的事嗎?

(Is there anything else to ask? I don't know, I haven't seen it. Isn't it something the prime minister should know first?)