【港元定期存款】大行3連減港元定存 1個月短存力保1.5厘

▲ 2月底至今，中銀香港已3度降港元存息，料中小行跟減。

股市日升日跌，避險族急覓幾近零風險的港元定存，不過同時又須留神，因有大行在不足半個月內，已3度減港元定期存款息率。中銀香港（02388）今天（3月10日）減長短期存息，微削1個月港元定存年息0.04厘、至乍現0.01厘的今年新低；一年期港元定存息更驟劈0.1厘，新息率為0.25厘。專家以3大發鈔行最近輪流減息，相信中小行也高舉免戰牌，毋須鬥高息作攻防戰。

各行1個月港元定存年息，可按下圖了解

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自2月底以來已3度減港元定期存款息的中銀香港，幸而暫保持1個月港元短存有1.1厘的特惠息。這中資行於上月推全新手機銀行新App快閃限時優惠，1個月年息1.1厘，門檻為1萬元的合資格新資金結餘，且須附帶條件，如全新指定理財客等，上限廿萬元。

如以相同1個月港元定存年息計，中銀1.1厘存息為全城第2高，僅次於滙豐（HSBC）的1.5厘，而龍頭大行的超高息，須先把指定外幣作兌換，入場費至少3萬元。

發鈔行1年港元定存息，最高僅0.35厘【下一頁】

至於中銀香港，目前旗下1個月年息有3個選擇，除了以上的1.1厘最高息外，該行於2月27日曾驟削另外的1個月期特惠息0.6厘，至險守1厘關，而此計劃要求指定理財戶，先以兑換資金換滙5萬元。至於今天減息是針對指定理財戶，以現有資金1萬元開立，年息僅0.01厘。

參考一個月港元拆息已4連揚，今報0.1678厘，而綜觀多間大小行的相同存息逾0.2厘或以上，冠絕全城更達1.5厘，牌面上是蝕本搶存。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪