【騰訊700】騰訊投資約百間上市公司 傳去年帳面升值約1,200億美元

外媒消息指，長期積極投資不同科技產業的科網巨頭騰訊控股(00700)，透過所持約100家上市公司的少數股權，持股增值約1,200億美元，為騰訊去年度預測利潤的6倍。騰訊將於3月24日公布去年全年業績。

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騰訊持股個別上市企業一覽：

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截至去年底止騰訊合共持有近1,200家公司的股份，當中約有100家是上市公司，其餘是私人持股公司，涉及投資金額約800億美元，預期股份總價值於去年底超過2,800億美元。和蘋果(美：AAPL)及微軟(美：MSFT)等美國科企主力投資債券和政府證券不同，騰訊主力投資上市公司股票，成功獲得大量收益進帳。

騰訊近日亦再傳投資動作，集團旗下林芝利創信息技術有限公司，及生活服務平台58同城旗下北京雲企互聯投資有限公司，合資創立青島轉轉科技，經營範圍包括版權代理；知識產權服務；舊貨銷售；二手日用百貨銷售；再生資源回收；互聯網銷售等。當中林芝利創信息技術有限公司持股比例29.2％。騰訊另一關連公司廣西騰訊創業投資，入股眾樂童樂(北京)文化傳播有限公司。眾樂童樂經營范圍含出版物零售和廣播電視節目制作等，廣西騰訊創業持股該公司30%股權。

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