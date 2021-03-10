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【京東9618】京東明公布第四季業績　光大新證料經調整淨利潤最多19億　股價短線反彈目標360元

股樓投資 17:07 2021/03/10

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京東集團（09618）將於周四（11日）公布第四季業績，光大新鴻基證券策略師伍禮賢發表報告指，預期季內經調整淨利潤約15億至19億元（人民幣），同時料股價出現技術反彈，短綫反彈目標價360港元。

京東周三（10日）收報341.4元，升4.4%，成交額20億元。

【異動股】石藥獲肺癌新藥獨家授權 全日升近5% 【見下頁

報告指出，去年在疫情下，電商業經營情況影響相對其他行業較少，預計京東業績在2019年實現由虧轉盈後，去年亦能維持較高增長速度。在疫情刺激需求下，料商品收入中的 日用百貨商品，及電子家電商品銷售 成為業績增長的主要推動力。
 
回顧去年首三季，京東收入錄得按年增長28.3%。在首季相對低增長後，二、三季度持續復甦。伍禮賢預期，去年第四季度收入可維持第三季的增長水平， 按年增長約29%至2,200億元，全年收入合共7,415億元。

【延伸閱讀】冠軍分析師張憶東：3月中美復甦概念 嚴選10隻周期價值股【見下頁

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 他又指，由於第四季度為銷售旺季，營銷費用增加，預期第四季經調整後的經營利潤率及淨利潤率將出現下降， 經調整後的淨利潤率介乎0.7%-0.9%之間，淨利潤約15億至19億元。
 
除業績因素，集團近期分拆消息也影響股價表現， 京東數科於內地科創板上市或遇阻； 京東物流於本港上市則仍在進展中，未來相關消息的進展，亦會對股價帶來波動。

伍禮賢認為，京東近日股價經歷調整後，未來或有機會出現技術性反彈，短線反彈目標360元。

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記者：李兆明

目標價 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618） 科創板
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