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【留港賞櫻】MOKO化身日本賞櫻景點？　設全港首間「迪士尼櫻花季期間限定店」（多圖）

商業 17:30 2021/03/10

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MOKO新世紀廣場由3月25日至5月19日期間，將舉行「MOKO春の花見」，更會有全港首間「迪士尼櫻花季期間限定店」，獨家發售過百款迪士尼櫻花系列主題精品。米奇與米妮、鋼牙與大鼻等角色更會出現在3大櫻花光影主題打卡區。

MOKO新世紀廣場的「MOKO春の花見」將會設有15米長的「幸福鳥居櫻花路」，還原日本著名賞櫻景點。櫻花配上紅色鳥居，遊人可彷如置身京都「竹中稻荷神社」。商場更提供簡易和式浴衣體驗服務，可現場租借簡易和式花見浴衣。

換上和式浴衣後，不少得與櫻花打卡。 商場2樓設有「櫻の茶屋」打卡區， 以粉紅色系設置日本傳統茶屋。除此之外，一眾「迪士尼經典」系列人氣角色更會現身於3大櫻花主題打卡區。

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同期，MOKO新世紀廣場將會首設「迪士尼櫻花季期間限定店」，整個期間限定店以粉紅為主色調，配上櫻花圖案。現場更發售過百款迪士尼櫻花季主題精品，包括獨家發售的櫻花季主題經典迪士尼角色茶具套裝、香薰連粉紅立體迪士尼角色擴香石套裝、迪士尼角色櫻花形咕臣及迪士尼櫻花幻彩水晶球。

由即日起至4月16日，MOKO新世紀廣場亦推出「旺角Dining Delights」，更加推「AFTER 6」晚市現金賞。活動期間，於場內參與食肆消費滿指定金額，即可換領不同面值的餐飲贈券、免費泊車優惠及會員積分，三重著數高達50%回贈；晚市更加碼送額外50元指定食肆贈券。

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責任編輯：葉泳珊

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